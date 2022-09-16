Военную службу можно засчитать в пенсионный стаж: как это сделать — Finance.ua

Военную службу можно засчитать в пенсионный стаж: как это сделать
С введением военного положения в Украине и объявлением всеобщей мобилизации многие украинцы вынуждены были покинуть свое место работы и защищать свою родину. В этой связи важно знать, что военная служба обязательно засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии только при условии предоставления соответствующих документов, отмечает «Юридический портал Украины».
Для подтверждения военной службы, а также службы в гражданской обороне, Госспецсвязи, органах госбезопасности, разведывательных органах принимаются:
- военные билеты;
- справки архивных и военно-лечебных учреждений;
- справки военных комиссариатов, воинских частей и учреждений системы Минобороны, МВД, МЧС, Мининфраструктуры, СБУ, Службы внешней разведки, ГПС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, ГСЧС.
Важно помнить, что военная служба в составе действующей армии во время боевых действий, в том числе и во время международной обязанности, засчитывается в трудовой стаж на основании справок военных комиссариатов, выданных в порядке, определенном Минобороны. А для подтверждения службы в органах внутренних дел и Национальной полиции принимаются справки, которые выдаются в соответствии с порядком, утвержденным МВД.
Справка Finance.ua:
- наши защитники и защитницы продолжают противостоять врагу, что заставляет его нести потери. Но бывает так, что они сами получают ранения, после которых необходимо восстанавливаться. В этом случае военные могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. О каких выплатах идет речь — рассказали по ссылке.
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