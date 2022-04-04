Военное положение в Украине: можно ли не платить единый налог — Finance.ua

Военное положение в Украине: можно ли не платить единый налог

Сегодня 19:04 — Личные финансы

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области дало ответ на вопрос, имеют ли право ФЛП — плательщики ЕН первой и второй групп в период военного положения не уплачивать единый налог.

Законом Украины от 15 марта 2022 года № 2120-IХ были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности, дополнены новым п. 9 подразд. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Что изменилось? Временно, с 1 апреля 2022 г. до прекращения или отмены военного положения на территории Украины физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой и второй групп, имеют право не уплачивать единый налог.

При этом такими лицами декларация плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя не заполняется за период, в котором единый налог не уплачивался (абзац второй п.п. 9.1 п. 9 разд. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Однако налоговики все же просят ФЛП — плательщиков ЕН первой и второй групп по возможности выполнять свой налоговый долг и уплачивать единый налог.

Справка Finance.ua:

после введения в Украине военного положения были приняты и вступили в силу законы, разрешающие бизнесу переход на уплату единого налога по ставке 2% от дохода;

Верховная Рада приняла законопроект № 7234, снимающий ограничения для единого налога третьей группы. Компании с любым оборотом смогут платить налог в размере всего 2% от своего оборота;



смогут платить налог в размере всего 2% от своего оборота; заявку можно заполнить онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Форму заявления о праве на применение упрощенной системы налогообложения можно найти в меню «Ввод отчетности» по идентификатору J/F0102003.



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