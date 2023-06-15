Водоканалы призывают НКРЭКУ повысить тарифы с 1 июля — Finance.ua
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Водоканалы призывают НКРЭКУ повысить тарифы с 1 июля

Личные финансы
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Водоканалы призывают НКРЭКУ повысить тарифы с 1 июля
Водоканалы призывают НКРЭКУ повысить тарифы с 1 июля
Для стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения всех технологических процессов коммунальные предприятия, предоставляющие услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, призывают регулятора повысить на 33% тариф уже с 1 июля.
Об этом сообщил президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий.
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«Еще летом прошлого года мы предоставили расчеты наших тарифов, которые должны действовать в 2023 году. Регулятор их согласовал. Мы ожидали, что НКРЭКУ примет решение об их установке еще в декабре. Нас убеждали, что вопрос повышения тарифов будет рассмотрен после завершения отопительного сезона, затем перенесли рассмотрение на 1 мая, затем — на 1 июня. Сегодня уже 15 июня, а мы даже не видим перспективы рассмотрения этого вопроса. А вместе с тем — решения вопроса определения источников финансирования целой отрасли», — подчеркнул Новицкий.
По его информации, ущерб водопроводной отрасли в 2022 году составил 4,4 млрд грн. С начала этого года — уже 3,4 млрд грн.

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Новицкий напомнил, что тарифы на коммунальные услуги субъектов естественных монополий, каковыми являются водоканалы в Украине, и субъектов потребления на смежных рынках должны обеспечивать возмещение всех экономически обоснованных плановых затрат на производство. В то время как установление тарифов на коммунальные услуги ниже размера экономически обоснованных затрат на их производство не допускается и может быть обжаловано в суде.
«Но мы все прекрасно понимаем, что в суде наши вопросы могут решаться годами, а нам нужно работать сейчас. И предоставлять определенные законодательством услуги соответствующего качества. Никто не изменил требования относительно, например, показателей качества питьевой воды с учетом реалий военного времени. А эти показатели зависят от реагентов, которые водоканалы вынуждены сейчас покупать за границей, и их стоимость соответственно увеличилась», — подчеркнул представитель профильной ассоциации.
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Он также отметил, что за последние 10 лет минимальная заработная плата увеличилась в Украине в 5,5 раза, стоимость электроэнергии — в 5,2 раза, отопление — в 4 раза, стоимость коагулянтов выросла в 5,3 раза. В то время как тарифы на воду, по словам Новицкого, за это время увеличились от 2,9 до 4 раз.
«27 декабря 2022 года НКРЭКУ согласовала предоставленные водоканалами расчеты о повышении в среднем на 33% тарифов на их услуги. Тогда еще была учтена стоимость реагентов и электроэнергии на конец года. Сейчас эта стоимость, к сожалению, изменилась. Но мы призываем регулятора принять решение об установлении новых тарифов на воду с 1 июля хотя бы по тем расчетам, чтобы система водообеспечения могла функционировать», — подчеркнул Новицкий.
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По материалам:
Укрінформ
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