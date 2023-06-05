Повышение тарифов: как изменятся цифры в платежках за свет — Finance.ua

Повышение тарифов: как изменятся цифры в платежках за свет Сегодня 13:05 — Личные финансы

До повышения тариф за электроэнергию для населения при потреблении до 250 кВт-ч составил 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, если объемы потребления превышают этот показатель.

Однако 30 мая Кабмин принял решение поднять тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн за киловатт-час. В то же время ночной тариф остается на уровне 50% от дневного — 1,32 грн/кВт-ч.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, решение о повышении тарифа — компромиссное, ведь НКРЭКУ изначально настаивала на сумме 2,88 грн/кВт-час.

«Но мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему», — сказал он.

Галущенко прогнозирует, что с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 грн.

По подсчетам, уже с июня платежки за электроэнергию вырастут так:

если потреблено 250 кВт-ч — 660 грн (было 360 грн);

если потреблено 500 кВт-ч — 1320 грн (было 780 грн)

если потреблено 1000 кВт-ч — 2640 грн (было 1620 грн).

Вслед за повышением тарифов для населения вскоре ожидается увеличение прайскепов (ограничения, выше которых цена на электроэнергию не может подниматься в ходе торгов. — Ред.) на рынке электроэнергии для бизнеса.

В целом НКРЭКУ предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения до рыночного уровня, то есть до 5,5 грн за киловатт-час. То есть, это не последнее повышение тарифов для бытовых потребителей.

В последний раз тариф для населения повышали в 2017 году. Но тогда и стоимость не покрывала затраты на производство и распределение электроэнергии. В результате в энергетической отрасли образовался дефицит средств — 140 млрд грн в год.

Почему повышают тарифы

Главный аргумент в пользу повышения тарифов для населения — необходимость восстановления объектов генерации и инфраструктуры после российских обстрелов.

«Украина прошла самую сложную зиму в истории в условиях массированных российских атак на энергосистему. Сейчас идет самая масштабная ремонтная кампания энергетической инфраструктуры за все время украинской Независимости. Масштабы повреждений и потерь значительны. Повышение тарифа — это вклад в обеспечение устойчивости системы», — объяснил Галущенко.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенного требуется около 45−46 млрд грн.

Еще один фактор — оккупация части территорий, из-за которой Украина потеряла существенные мощности в генерации. В настоящее время в расчет тарифа не закладывается опция их возврата.

Больше подробностей о новых тарифах на свет, воду и газ читайте в статье Finance.ua по ссылке.

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