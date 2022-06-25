Водителям в Украине напомнили о штрафах за ГБО в автомобиле — Finance.ua

Водителям в Украине напомнили о штрафах за ГБО в автомобиле Сегодня 21:33 — Личные финансы

Несмотря на то, что газ с момента начала войны серьезно подорожал, популярность ГБО в Украине остается стабильно высокой. Практически каждый владелец хоть раз думал об установке газа на свой автомобиль.

Процедура установки газа относительно дорогостоящая (начиная от 500 долларов) и имеет целый ряд нюансов, начиная от правильной настройки, заканчивая необходимостью регистрировать ГБО в Сервисном центре.

Bigmir рассказал, как установить ГБО в машину так, чтобы у полиции не было к водителю никаких вопросов.

Нужно ли регистрировать ГБО в Украине?

По закону, любое вмешательство в конструкцию авто должно быть зафиксировано в соответствующих документах. В первую очередь в данной регистрации заинтересован водитель ТС. Так, после установки ГБО или любых других конструктивных изменений владелец авто должен обратиться в сертификационный центр, где ему выдадут сертификат соответствия (сертификат ГБО), с которым уже можно будет идти на полноценную перерегистрацию автомобиля.

Перед обращением в соответствующие структуры, водитель должен подготовить необходимый пакет документов:

паспорт гражданина Украины или ID карта (с копией);

ИНН;

технический паспорт транспортного средства;

сертификат соответствия;

акт приема-передачи ТС при выполнении работ;

свидетельство о регистрации компании-установщика ГБО.

Отметим, что для перерегистрации автомобиля в СЦ МВД владельцу дается 10 рабочих дней, после чего невнесенные изменения в конструкцию авто уже будут считаться незаконными и водителя смогут оштрафовать.

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Основная сложность в сборе документов состоит в дороговизне сертификата соответствия. В зависимости от автомобиля, его стоимость равна в среднем 3000 грн.

Сертификат на газобалонное оборудование действует первые 10 дней с момента установки. Именно в этот срок владелец авто должен успеть провести процедуру перерегистрации в СЦ МВД.

Как переоформить авто с ГБО

После установки газового оборудования необходима перерегистрация его с пакетом документов, указанных выше. В случае, когда приобретается автомобиль с установленным, но не зарегистрированным ГБО, также требуется перерегистрация.

Штраф

Если на авто установлена неоформленная газовая установка, штраф в случае ее обнаружения будет равен 340 грн. Если водитель вторично был пойман на неоформленном ГБО, то ему грозит лишение права на вождение сроком от 3 до 6 месяцев.

Основной причиной, почему люди устанавливают газ и не вносят изменения в документы являются завышенные цены и сложность процесса сертификации и перерегистрации автомобиля в Украине.

Как полиция узнает, что ГБО не оформлено? Факт неправомерного использования ГБО без соответствующей регистрации должен быть зафиксирован в специальном документе. Если патрульный при проверке документов не видит указаний в техпаспорте, что газ установлен (а он установлен), то он должен составить акт проверки технического состояния транспортного средства.

В случае отсутствия такого акта штраф не может считаться законным.

Какие последствия неуплаты штрафа за установку ГБО? Процедура аналогична всем штрафам. Если в течение 30 дней штраф не будет погашен, постановление будет передано в исполнительную службу. И она уже имеет полные основания на наложения ареста на имущество владельца ТС.

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Автотема По материалам:

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