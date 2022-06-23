Нулевую растаможку отменили: как это повлияет на авторынок — Finance.ua

Нулевую растаможку отменили: как это повлияет на авторынок Сегодня 19:03 — Личные финансы

Нулевую растаможку отменили: как это повлияет на авторынок

Нулевую растаможку отменили. Верховная Рада большинством голосов приняла законопроект № 7418. Документ возвращает «довоенные» ставки растаможивания, принятые предыдущей властью еще в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении экспертов Института исследований авторынка.

Если закон подпишет президент, нулевая растаможка прекратит действие уже с 1 июля 2022 года.

«Полная отмена налогов, затем постоянная неопределенность срока их действия, несколько попыток их возврата, заявления о растаможке в смартфоне и наконец просто возврат к ставкам 2018 года — все это очень негативно влияет на авторынок и лишает возможности планирования как граждан, так и бизнеса», — говорят эксперты.

На следующей неделе следует ожидать роста очередей на границах, ведь теперь резко возрастет количество желающих успеть воспользоваться беспошлинным ввозом авто до его отмены.

Как это повлияет на авторынок

В марте 2022 года в Украину импортировали всего около 2 тысяч подержанных автомобилей. С принятием «нулевой» растаможки импорт многократно вырос.

eauto.org.ua

Эксперты Института исследований авторынка прогнозируют, что с возвратом «довоенных» ставок растаможки, импорт снова приостановится до уровня нескольких тысяч авто в месяц. Этому будут способствовать, в частности:

снижение покупательной способности украинцев в результате полномасштабной войны;

подорожание автомобилей за границей в результате кризиса автомобильной промышленности и дефицита предложения на рынке;

подорожание и усложнение доставки транспортных средств из-за границы, больше всего — в сегменте авто из стран Америки и Южной Кореи;

изменение курса валют, обесценение гривны.

После возврата налогов образца 2018 года, ввоз автомобиля из-за границы будет невыгоден. Поэтому первое время автомобили будут покупать на внутреннем рынке, где начнется рост цен на большинство популярных моделей в пределах 20-30%.

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Кроме прямого влияния, есть еще и косвенное: резкий рост коррупционных рисков на таможне. Поскольку формула начисления налогов предусматривает зависимость от таможенной стоимости авто, которую в свою очередь определяют работники таможни, можно предположить, что возобновятся схемы для уменьшения размера этих платежей. В частности, подделка инвойсов, указание вымышленных повреждений авто, подмена документов и т.д.

Отмена сбора в пенсионный фонд для электромобилей, предусмотренная законопроектом № 7418, никоим образом не улучшит ситуацию на авторынке. Прежде всего, из-за совсем небольшого процента автомобилей с электродвигателем в структуре импорта вследствие дороговизны таких машин за границей, и будет касаться ограниченного количества обеспеченных украинцев.

Учитывая все вышеописанные негативные моменты, можно предположить не дополнительные поступления, а наоборот, потери украинской экономики в результате уменьшения объемов импорта, роста уровня коррупции и уменьшения экономической активности и мобильности украинцев.

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