В бюджете большой дефицит и огромные проблемы, – в ВР объяснили, почему отменили нулевое растаможивание — Finance.ua

В бюджете большой дефицит и огромные проблемы, – в ВР объяснили, почему отменили нулевое растаможивание

Сегодня 10:42 — Казна и Политика

Нулевое растаможивание авто для нужд армии остается. Однако нулевое растаможивание других импортных товаров привело к неконкурентности украинских производителей и значительным недопоступлениям в бюджет. Поэтому правительство пересмотрело некоторые льготы на этот счет.

Об этом рассказала народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина в эфире телеканала «Прямой». Она объяснила, почему Верховная Рада была вынуждена пересмотреть отдельные льготы по налогообложению.

«На самом деле эта неопределенность больше всего удивляет и беспокоит. Когда после заявлений чиновников срочно начали писать проект закона о том, что предоставляется льгота по уплате НДС при импорте товаров для предпринимателей 1, 2, 3 группы, то есть освобождались от уплаты НДС при ввозе любых групп товаров предприниматели этих групп. И вместе с тем разрешили на 3-й группе находиться и всему крупному бизнесу без ограничения годовых объемов. Как впоследствии выяснилось, у власти не было понимания, сможет ли наша страна обеспечить себя товарами первой необходимости», — рассказала Южанина.

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По ее словам, ввоз импорта без уплаты таможенных платежей был сделан исключительно ради обеспечения и избежания дефицита товаров.

«Это значит, что министерство экономики не владеет цифрами наполнения товарами первой необходимости в Украине на наших прилавках», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что такое решение воспринялось бизнесом довольно положительно.

«Но следующие месяцы показали, что наши предприятия, особенно на тех территориях, где более-менее безопасная ситуация, продолжили работать. И они стали неконкурентны с теми товарами, которые начали ввозиться из других стран и стали дешевле наших собственных продуктов. То есть внутренний производитель, который мало-помалу начал работать буквально через две недели после начала войны, придя в себя, понимая, что нужно продолжать работать, стал неконкурентным по сравнению с импортным товаром», — сказала Южанина.

«Очевидно, что эту норму нужно было отменять, и эту льготу нужно было отменять», — отметила она.

Южанина отметила, что для ввоза из-за границы автомобилей отменена льгота только физическим лицам при ввозе транспорта для собственного использования.

«А все, что касается волонтеров, благотворителей, меценатов — , все осталось так же без уплаты всех таможенных платежей. Сейчас будут продолжать ничего не платить при ввозе авто для нужд военных. Эта норма осталась, она не отменена, она рабочая», — подчеркнула депутат .

Южанина пояснила: для решения вопроса растаможки автомобилей для граждан будут внесены проекты законов, в частности, по растаможке авто через приложение «Действие» с новой формулой растаможивания, которая будет учитывать интересы граждан.

«В бюджете настолько велик дефицит, настолько огромные проблемы, что абсолютно пренебрегать ими, пренебрегать тем, что наш бизнес стал неконкурентным, мы не могли. Поэтому мы голосовали за поддержку этого проекта закона», — подчеркнула она.

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