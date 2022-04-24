Водителям и не только: правила дорожного движения в Польше, которых нет в Украине — Finance.ua

Водителям и не только: правила дорожного движения в Польше, которых нет в Украине

Попав в Польшу, наши люди продолжают руководствоваться привычками, наработанными годами. Водители могут не пропускать пешеходов на зебре, а пешеходы — ждут, пока проедет автомобиль, чтобы пересечь дорогу.

В европейских странах не нужно бояться идти через дорогу — здесь преимущество имеет пешеход.

Немного о правилах, действующих в Польше, которых нет у украинских ПДД.

Кто главный на переходе

Следует запомнить, что предпочтение отдается пешеходам. Пешеходов нужно пропустить не только тогда, когда они уже на зебре, но и когда они только входят на переход.

Следовательно, не следует ускоряться, чтобы проскочить перед пешеходом — нужно остановиться.

Табу на телефон для пешехода

Мы знаем, что разговаривать за рулем нельзя. А в Польше нельзя говорить пешеходам, когда они идут через дорогу или трамвайный путь.

Выходя на дорогу или трамвайный путь или переходя дорогу или трамвайный путь (также в пределах расположенных там пешеходных переходов) пешеход не имеет права пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, которые ухудшают надлежащее восприятие ситуации на дороге, особенно зрительное восприятие.

Дистанция

На автомагистралях (автобанах и скоростных дорогах) рассчитать безопасное расстояние от предыдущего транспортного средства просто: оно должно составлять половину вашей скорости. То есть, если вы двигаетесь со скоростью 100 км/ч, то до движущегося впереди автомобиля должно быть 50 м.

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Экстренные службы

Все участники дорожного движения должны разрешить экстренным службам и автомобилям со специальными сигналами быстро добраться до места происшествия, создав спасательный коридор (коридор жизни).

Это свободное пространство для транспорта служб экстренной помощи и предоставление им приоритета. Водители, двигающиеся по крайней левой полосе, обязаны съехать влево, а водители на других полосах — вправо, чтобы автомобили скорой помощи могли свободно проехать.

Правило застежки-молнии

Когда количество полос на дороге уменьшается, то возникает пробка. Следовательно, в таком случае действует правило поочередного выезда одного транспортного средства с каждой полосы. Это напоминает застежку-молнию.

Велодрожки

Велодорожками в Польше можно пользоваться как велосипедистам, так и самокатчикам. Вы должны быть предельно осторожны и давать дорогу пешеходам, когда управляете велосипедом или электросамокатом, а также когда едете по велосипедной или пешеходной дорожке.

Главное — скорость вашего транспортного средства должна быть такой же, как и у пешехода.

Фары включены

Управляя автомобилем, вы должны включать ближний свет фар на протяжении всех суток.

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