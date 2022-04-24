Водителям и не только: правила дорожного движения в Польше, которых нет в Украине — Finance.ua
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Водителям и не только: правила дорожного движения в Польше, которых нет в Украине

Сегодня 13:33Технологии&Авто
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Попав в Польшу, наши люди продолжают руководствоваться привычками, наработанными годами. Водители могут не пропускать пешеходов на зебре, а пешеходы — ждут, пока проедет автомобиль, чтобы пересечь дорогу.
В европейских странах не нужно бояться идти через дорогу — здесь преимущество имеет пешеход.
Немного о правилах, действующих в Польше, которых нет у украинских ПДД.
Кто главный на переходе
Следует запомнить, что предпочтение отдается пешеходам. Пешеходов нужно пропустить не только тогда, когда они уже на зебре, но и когда они только входят на переход.
Следовательно, не следует ускоряться, чтобы проскочить перед пешеходом — нужно остановиться.
Табу на телефон для пешехода
Мы знаем, что разговаривать за рулем нельзя. А в Польше нельзя говорить пешеходам, когда они идут через дорогу или трамвайный путь.
Выходя на дорогу или трамвайный путь или переходя дорогу или трамвайный путь (также в пределах расположенных там пешеходных переходов) пешеход не имеет права пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, которые ухудшают надлежащее восприятие ситуации на дороге, особенно зрительное восприятие.
Дистанция
На автомагистралях (автобанах и скоростных дорогах) рассчитать безопасное расстояние от предыдущего транспортного средства просто: оно должно составлять половину вашей скорости. То есть, если вы двигаетесь со скоростью 100 км/ч, то до движущегося впереди автомобиля должно быть 50 м.
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Экстренные службы
Все участники дорожного движения должны разрешить экстренным службам и автомобилям со специальными сигналами быстро добраться до места происшествия, создав спасательный коридор (коридор жизни).
Это свободное пространство для транспорта служб экстренной помощи и предоставление им приоритета. Водители, двигающиеся по крайней левой полосе, обязаны съехать влево, а водители на других полосах — вправо, чтобы автомобили скорой помощи могли свободно проехать.
Правило застежки-молнии
Когда количество полос на дороге уменьшается, то возникает пробка. Следовательно, в таком случае действует правило поочередного выезда одного транспортного средства с каждой полосы. Это напоминает застежку-молнию.
Велодрожки
Велодорожками в Польше можно пользоваться как велосипедистам, так и самокатчикам. Вы должны быть предельно осторожны и давать дорогу пешеходам, когда управляете велосипедом или электросамокатом, а также когда едете по велосипедной или пешеходной дорожке.
Главное — скорость вашего транспортного средства должна быть такой же, как и у пешехода.
Фары включены
Управляя автомобилем, вы должны включать ближний свет фар на протяжении всех суток.
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По материалам: MMR
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