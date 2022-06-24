Водительское удостоверение: в каких случаях необходимо иметь международный документ — Finance.ua

Водительское удостоверение: в каких случаях необходимо иметь международный документ Сегодня 17:00 — Личные финансы

В нынешних условиях многие украинцы, спасаясь от войны, выехали или намерены выехать в страны Европейского Союза, часто на собственном транспорте или же планируют арендовать автомобиль уже на территории Евросоюза. Можно ли за границей управлять автомобилем при наличии только национального водительского удостоверения, или все же необходимо получить международный документ — рассказали юристы Центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Мир признает два вида водительских удостоверений — национальные и международные. В то же время в странах ЕС действуют разные условия и требования по использованию на их территории украинского водительского удостоверения.

Украинское водительское удостоверение: о каких ограничениях надо помнить

С украинским удостоверением нового образца (пластиковая карта с продублированными на латинице сведениями о водителе) можно ездить по Европе в тех странах, которые являются участники Венской конвенции. Это, в частности:

Австрия,

Германия,

Италия

Норвегия,

Польша.

Но, несмотря на подписание Конвенции, некоторые страны Европы установили определенные ограничения в признании национальных прав других стран. Например, Венгрия признает украинские водительские удостоверения в течение 12 месяцев с момента въезда, Люксембург — в течение 6 месяцев, а в Нидерландах полицейские имеют право требовать международное водительское удостоверение (МВУ).

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Однако важно знать, что в большинстве стран Европы невозможен прокат автомобилей без МВУ. В некоторых странах сотрудники прокатных фирм могут попросить заверенный перевод удостоверения на свой язык, поинтересоваться стажем вождения, номером кредитной карты, поэтому при поездке в страны ЕС все же рекомендуем иметь МВУ.

Как получить международное водительское удостоверение?

Международное водительское удостоверение выдается территориальными сервисными центрами МВД сроком на три года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Выдача международного водительского удостоверения происходит бесплатно, срок выполнения — до 5 рабочих дней.

Чтобы получить такое удостоверение, необходимо подать в сервисный центр следующие документы:

национальное удостоверение (копия и оригинал);

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

квитанцию об оплате административных услуг;

фотографию (3,5×4,5 см на матовой бумаге).

Основанием для отказа в предоставлении услуги является установление факта подделки национального водительского удостоверения, окончания срока действия национального водительского удостоверения на дату получения МВТ, лишение права на управление транспортным средством или временное ограничение в таком праве, а также несоответствие поданных персональных данных заявителя.

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