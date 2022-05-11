Украинцам упростили процедуру получения водительского удостоверения: что изменилось — Finance.ua
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Украинцам упростили процедуру получения водительского удостоверения: что изменилось

Сегодня 10:41Личные финансы
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Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД, приняв постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине».
Это произошло на заседании правительства 10 мая, сообщает пресс-служба правительства.

Что упростили?

Документ имеет целью обеспечение:
  • возможности переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;
  • возможности учиться теоретической подготовке лицам, которые проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей ТС с помощью средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.д.);
  • возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;
  • возможности вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД;
  • также сократят срок обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом), уменьшив на 20% теоретическую часть (через уплотнение преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС») , «Этика водителя ТС» и т.п.).
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«Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные принципы для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД», — отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
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По материалам: Finance.ua
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