Vodafone запускает новую линейку тарифов — Finance.ua

Vodafone запускает новую линейку тарифов Сегодня 14:46 — Личные финансы

Vodafone запускает новую линейку тарифов

С 1 сентября мобильный оператор Vodafone запускает новую линейку тарифов. Это будут предложения для бизнес-клиентов.

Такая информация появилась на официальном портале компании.

В Vodafone отметили, что для новых абонентов в течение года пользования тарифом будет действовать скидка в размере 50%. Эта акция действительна для всех новых абонентов мобильного оператора, являющихся юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями.

В обновленной тарифной линейке следующие предложения:

Business Unlim — с безлимитным интернетом и звонками в сети Vodafone, количество включенных в ежемесячный пакет минут для звонков по Украине увеличено до 300 минут, количество сообщений — до 300 SMS (стоимость со скидкой — 135 гривен в месяц, после года пользования — 270 гривен в месяц);

Business Start (стоимость со скидкой 77,50 гривны в месяц, после года пользования 155 гривен в месяц), Business Pro (110 гривен в месяц, после года пользования 220 гривен в месяц) — 10 и 22 гигабайта мобильного интернета соответственно, бесплатная услуга Online PASS (пользование мессенджерами без тарификации).

Также отмечается, что оба тарифа этой линейки предоставляют безлимит на разговоры в сети Vodafone.

Кроме того, абоненты получат увеличенные пакеты минут для звонков на номера других мобильных операторов по Украине. Тариф Business Pro содержит 180 минут на все украинские номера и 180 SMS-сообщений.

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«Тарифы Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP и Device 4G остаются без изменений», сообщили в компании.

Более подробно ознакомиться с условиями и тарифами можно по ссылке на официальном портале мобильного оператора.

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Інформатор Гроші По материалам:

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