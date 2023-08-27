Vodafone запускает новую линейку тарифов — Finance.ua

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Vodafone запускает новую линейку тарифов

Личные финансы
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Vodafone запускает новую линейку тарифов
Vodafone запускает новую линейку тарифов
С 1 сентября мобильный оператор Vodafone запускает новую линейку тарифов. Это будут предложения для бизнес-клиентов.
Такая информация появилась на официальном портале компании.
В Vodafone отметили, что для новых абонентов в течение года пользования тарифом будет действовать скидка в размере 50%. Эта акция действительна для всех новых абонентов мобильного оператора, являющихся юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями.
В обновленной тарифной линейке следующие предложения:
  • Business Unlim — с безлимитным интернетом и звонками в сети Vodafone, количество включенных в ежемесячный пакет минут для звонков по Украине увеличено до 300 минут, количество сообщений — до 300 SMS (стоимость со скидкой — 135 гривен в месяц, после года пользования — 270 гривен в месяц);
  • Business Start (стоимость со скидкой 77,50 гривны в месяц, после года пользования 155 гривен в месяц), Business Pro (110 гривен в месяц, после года пользования 220 гривен в месяц) — 10 и 22 гигабайта мобильного интернета соответственно, бесплатная услуга Online PASS (пользование мессенджерами без тарификации).
Также отмечается, что оба тарифа этой линейки предоставляют безлимит на разговоры в сети Vodafone.
Кроме того, абоненты получат увеличенные пакеты минут для звонков на номера других мобильных операторов по Украине. Тариф Business Pro содержит 180 минут на все украинские номера и 180 SMS-сообщений.
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«Тарифы Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP и Device 4G остаются без изменений», сообщили в компании.
Более подробно ознакомиться с условиями и тарифами можно по ссылке на официальном портале мобильного оператора.
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По материалам:
Інформатор Гроші
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