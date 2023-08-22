Киевстар с 1 сентября повышает стоимость нескольких тарифных планов: цены и условия — Finance.ua

Киевстар с 1 сентября повышает стоимость нескольких тарифных планов: цены и условия Сегодня 15:37 — Личные финансы

Киевстар с 1 сентября повышает стоимость нескольких тарифных планов: цены и условия

Мобильный оператор «Киевстар» предупредил об изменениях в некоторых тарифных планах. Рассказываем, что изменится для абонентов уже с 1 сентября.

Что изменится? Как Как отмечается на сайте оператора, больше интернета на максимальной скорости теперь будут иметь абоненты таких тарифных планов:

Максимальный Безлим 300,

Максимальный Безлим,

Максимальный Безлим 400 (2018),

Максимальный Безлим 400,

Максимальный безлим 2019,

Kyivstar 4G Extra+ 2018,

Smart Max.

«С 1 сентября мы вынуждены проиндексировать стоимость этих тарифных планов, расширяя пакет интернета на максимальной скорости. Все остальное наполнение остается действительным. Эти изменения нужны для того, чтобы поддерживать работу сети и обеспечивать ее энергонезависимость на случай повторения прошлогодних обстрелов энергетической инфраструктуры Украины страной-агрессором. Также они будут способствовать восстановлению разрушенной телеком-инфраструктуры и построению новых базовых станций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тариф Максимальный Безлим 2019 не пересматривался уже почти 2 года, все остальные тарифные планы оставались неизменными с момента создания. Абоненты всех тарифных предложений с обновленными условиями могут самостоятельно бесплатно изменить тариф на более соответствующий их потребностям. Выбрать можно в разделе Тарифы

Все абоненты, которых касается обновление условий, получат SMS-сообщение с деталями не менее чем за 7 дней до изменений.

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