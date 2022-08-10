«Vodafone Украина» выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям — Finance.ua
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«Vodafone Украина» выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям

Фондовый рынок
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«Vodafone Украина» выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям
«Vodafone Украина» выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям
Мобильный оператор компания Vodafone Украина, входящая в состав NEQSOL Holding (Азербайджан), завершила регулярную выплату процентов по еврооблигациям.
Об этом сообщается в пресс-релизе оператора в среду.
«Несмотря на сложные условия, вызванные войной и дальнейшим экономическим спадом, мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства. Это демонстрирует устойчивость нашего бизнеса и эффективность управления заемными средствами. Компания по-прежнему имеет целью поддерживать устойчивую позицию ликвидности, а также устойчивый профиль долговой нагрузки», — процитированы в сообщении слова генерального директора Vodafone Украина Ольги Устиновой.
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Как сообщает оператор, на сегодняшний день сумма остатка по облигациям составляет $400 млн — компания уже выкупила и погасила раньше срока $100 млн.
Как сообщалось, в начале февраля 2020 года Vodafone Украина разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркировали среди международных инвесторов в Европе и США.
Согласно условиям размещения, купон — процент по размещенным облигациям — необходимо платить каждые шесть месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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