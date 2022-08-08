Vodafone запустил новую линейку тарифов для контракта — Finance.ua

Vodafone запустил новую линейку тарифов для контракта Сегодня 16:32 — Личные финансы

Vodafone запустил новую линейку тарифов для контракта

Vodafone запустил новые тарифы по контрактному подключению.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Среди преимуществ линейки — возможность оплачивать услуги связи после использования, а также обеспечить повышенный уровень защиты мобильного номера от мошенников», — заявили в компании.

Линейка предлагает увеличенные объемы мобильного интернета — от 15 ГБ до безлимита с возможностью раздачи интернета.

Также в пакеты услуг включены от 50 до 750 минут для звонков за границу.

Стоимость связи в контрактных тарифах стартует от 135 грн в месяц за 20 ГБ и другие услуги связи, включенные в пакет. Vodafone предоставляет всем новым абонентам скидку от 40 до 100 грн. на первый месяц пользования новыми тарифами.

Подробные условия тарифов

Кстати, на стриминговом сервисе MEGOGO можно смотреть 300 каналов, 13 500 фильмов, сериалы HBO, FOX NOW, iStart, а также 24 детских и 19 спортивных каналов по акционной подписке за 1 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.