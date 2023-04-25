Vodafone обновил тарифы для бизнеса — Finance.ua

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Vodafone обновил тарифы для бизнеса

Личные финансы
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Vodafone обновил тарифы для бизнеса
Vodafone обновил тарифы для бизнеса
Vodafone обновляет линейку тарифов Vodafone IoT. Обновленные тарифы доступны для подключения для юридических лиц и ФЛП с 1 мая 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Главным преимуществом обновленной линейки ІоТ-тарифов для бизнеса стала поддержка всех стандартов связи (2G/3G/4G) в каждом тарифе, ранее доступном только для премиальной линейки», — сказано в сообщении.
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Также в новых тарифах — покилобайтная тарификация. Это означает, что вместо оплаты за каждые 100 килобайт производится оплата за каждый килобайт. Таким образом, пользователи новых тарифов смогут достичь экономии, так как платить придется только за использованные килобайты.
Кроме того, увеличился объем минут на передачу данных Circuit Switched Data (CSD) сети Vodafone и количество SMS.
Подробные условия тарифов:
Vodafone обновил тарифы для бизнеса
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По материалам:
Finance.ua
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