Vodafone предупредил о глобальном обновлении — Finance.ua

Vodafone предупредил о глобальном обновлении
Мобильные операторы регулярно предлагают абонентам новые тарифы и услуги.
На этот раз стало известно, что в компании Vodafone была разработана новая полезная функция. Такая информация появилась на официальном сайте оператора в социальной сети.
Речь идет об обновлении приложения My Vodafone. Теперь там абоненты смогут даже задать вопрос. Для этого эксперты создали личного интерактивного помощника «Тобі». Этот интерактивный помощник в любое время ответит на вопросы клиента.
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Таким образом, в «Тобі» можно спросить об изменении тарифного плана, активации услуг, финансовых вопросах и т.д. Теперь абоненты смогут получить всю нужную информацию, и не тратить при этом время на то, чтобы звонить по телефону на линию поддержки мобильного оператора.
Следует также напомнить, что у My Vodafone абоненты могут также активировать свой тарифный план на месяц, а также покупать дополнительные услуги.
В то же время, в этом приложении можно следить за тем, сколько мегабайтов или других услуг осталось на балансе. My Vodafone также обязательно укажет всю информацию о вашем тарифном плане, оплате, а также покажет все актуальные предложения по вашему номеру.
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