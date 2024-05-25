Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото) — Finance.ua
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Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото)
Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото), Фото: Nissan
На европейский рынок вскоре выйдет новый Nissan Qashqai 2024. Популярный компактный кроссовер прошел модернизацию.
Подробности и цены модели раскрыли на сайте Motor.es.
Кроссовер Nissan Qashqai 2024 легко узнать по совершенно новой передней части с широкой решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Салон авто не претерпел существенных изменений, однако модель получила новую мультимедийную систему на платформе Google. Линейку пополнила версия N-Design с крашеным обвесом кузова, 20-дюймовыми дисками и украшением интерьера алькантарой.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Кроме N-Design, новый Nissan Qashqai будут предлагать еще в четырех вариантах оснащения — Accenta, N-Connecta, Tekna и Tekna Premium.
Базовая версия в ЕС стоит от 31 200 евро, а топовая комплектация стартует с 42 850 евро.
Все модификации Nissan Qashqai 2024 электрифицированы. Бензиновые турбомоторы объемом 1,3 л и мощностью 140 и 158 л. с. дополнены 12-вольтной «мягкой» гибридной установкой (MHEV).
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Остается в линейке и гибрид Nissan Qashqaie-Power со 190-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором (он стоит от 36 700 евро). 158-сильная версия модели по-прежнему может быть полноприводной.
Уже известно, что новый Nissan Qashqai появится в Украине в июле.
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По материалам:
Фокус
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