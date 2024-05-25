Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото) — Finance.ua

Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото) Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото), Фото: Nissan

На европейский рынок вскоре выйдет новый Nissan Qashqai 2024. Популярный компактный кроссовер прошел модернизацию.

Подробности и цены модели раскрыли на сайте Motor.es.

Кроссовер Nissan Qashqai 2024 легко узнать по совершенно новой передней части с широкой решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами.

Фото: Nissan

Салон авто не претерпел существенных изменений, однако модель получила новую мультимедийную систему на платформе Google. Линейку пополнила версия N-Design с крашеным обвесом кузова, 20-дюймовыми дисками и украшением интерьера алькантарой.

Фото: Nissan

Кроме N-Design, новый Nissan Qashqai будут предлагать еще в четырех вариантах оснащения — Accenta, N-Connecta, Tekna и Tekna Premium.

Базовая версия в ЕС стоит от 31 200 евро, а топовая комплектация стартует с 42 850 евро.

Все модификации Nissan Qashqai 2024 электрифицированы. Бензиновые турбомоторы объемом 1,3 л и мощностью 140 и 158 л. с. дополнены 12-вольтной «мягкой» гибридной установкой (MHEV).

Читайте также Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды

Остается в линейке и гибрид Nissan Qashqaie-Power со 190-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором (он стоит от 36 700 евро). 158-сильная версия модели по-прежнему может быть полноприводной.

Уже известно, что новый Nissan Qashqai появится в Украине в июле.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.