Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды — Finance.ua
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Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды

Фондовый рынок
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Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды
Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды
В Пекине Nissan Motor представил 4 концептуальных автомобиля для китайского рынка, включая два электромобиля и два гибрида.
Об этом сообщает Reuters.
Сегодня на автосалоне в Пекине Nissan Motor представил четыре концептуальных автомобиля, направленных на удовлетворение потребностей местных потребителей.
Два из этих автомобилей — электрические с аккумуляторными батареями, а два — гибриды, которые могут подключаться к электросети. Эти новые модели подчеркивают стратегическое желание Nissan создавать автомобили, отвечающие уникальным потребностям китайских водителей, особенно в отношении электрических автомобилей и программного обеспечения.
Важно отметить, что эти четыре автомобиля были разработаны в сотрудничестве с местным партнером автопроизводителя Dongfeng.
Генеральный директор Nissan, Макото Учида, подчеркнул, что эти новые модели свидетельствуют о глубоком интересе и обязательствах компании восстановить и укрепить свои связи с Китаем, одним из важнейших автомобильных рынков в мире.
По материалам:
УНН
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