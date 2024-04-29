Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды — Finance.ua

Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды Сегодня 04:44 — Фондовый рынок

Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая электромобили и гибриды

В Пекине Nissan Motor представил 4 концептуальных автомобиля для китайского рынка, включая два электромобиля и два гибрида.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня на автосалоне в Пекине Nissan Motor представил четыре концептуальных автомобиля, направленных на удовлетворение потребностей местных потребителей.

Два из этих автомобилей — электрические с аккумуляторными батареями, а два — гибриды, которые могут подключаться к электросети. Эти новые модели подчеркивают стратегическое желание Nissan создавать автомобили, отвечающие уникальным потребностям китайских водителей, особенно в отношении электрических автомобилей и программного обеспечения.

Важно отметить, что эти четыре автомобиля были разработаны в сотрудничестве с местным партнером автопроизводителя Dongfeng.

Генеральный директор Nissan, Макото Учида, подчеркнул, что эти новые модели свидетельствуют о глубоком интересе и обязательствах компании восстановить и укрепить свои связи с Китаем, одним из важнейших автомобильных рынков в мире.

УНН По материалам:

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