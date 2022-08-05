Во Львовской области впервые в Украине состоялась релокация бизнеса на арендованный у государства объект — Finance.ua

Во Львовской области впервые в Украине состоялась релокация бизнеса на арендованный у государства объект Сегодня 18:47 — Личные финансы

Во Львовской области впервые в Украине состоялась релокация бизнеса на арендованный у государства объект

Львовская область стала одним из лидеров среди регионов по помощи релоцированному бизнесу. Именно во Львовской области впервые в Украине состоялась релокация бизнеса на арендованный у государства объект.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

Соответствующий аукцион по аренде объекта, находящегося на балансе Бассейнового управления водных ресурсов рек Западного Буга и Сяна, состоялся 18 июля 2022 года. В ходе торгов, участие в которых приняли две украинские компании, стартовая цена месячной ставки аренды выросла вдвое — до 150 001 гривен. По итогам аукциона с победителем торгов был успешно заключен договор аренды.

Предприятие-победитель аукциона по аренде государственного имущества специализируется на производстве коммунальной, строительной и дорожной техники и запасных частей к ней, а также имеет 15-летний опыт работы на отечественном и международном рынках. Благодаря успешной релокации компания продолжит производство продукции уже на новой площадке.

«Отныне предприятие, обеспечивающее рабочими местами более 400 высококвалифицированных специалистов, сможет снова работать в пользу государства и экономики. Новые рабочие места, дополнительные налоги в местный бюджет и эффективное использование государственного имущества — выигрыши для местного сообщества очевидны. Именно поэтому Фонд госимущества и дальше будет активно работать над реализацией правительственной программы по релокации», — отметила и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

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