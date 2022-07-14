На Запад Украины переместилось 661 предприятие, еще 475 в процессе релокации — Минэкономики Сегодня 09:12 — Казна и Политика

На данный момент времени в безопасные регионы на западе Украины релоцировано 661 предприятие, еще для 475 подыскивают локацию или способ транспортировки.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в ходе онлайн-презентации «Цифровая платформа для релокации бизнеса: итоги 3 месяцев работы», передает Укринформ.

«По состоянию на 12 июля на платформе зарегистрировано 1723 заявки от предприятий на перемещение. Все они проработаны. Уже перемещено 661 предприятие, 458 из них уже работают. В настоящее время в процессе находятся 475 предприятий. Для них ведется поиск подходящей локации или способ транспортировки», — сказала Бережная.

Кроме того, по ее словам, пока продолжалось рассмотрение заявки, от перемещения отказались 578 предприятий, поскольку территории, на которых они находятся, были освобождены.

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Замминистра сообщила, что чаще всего перемещают производства субъекты оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (38%), компании по перерабатывающей промышленности (33%) и представители информационной и коммуникационной отрасли (5,9%).

Лидерами локаций для перемещения остаются Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Укрінформ По материалам:

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