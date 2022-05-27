Как работает механизм релокации предприятий — Finance.ua

Как работает механизм релокации предприятий

Сегодня 21:02 — Личные финансы

Как работает механизм релокации предприятий

По правительственной программе релокации бизнеса, в более безопасные регионы переехали 600 предприятий, наладили работу 380 релоцированных компаний.

Об этом рассказала Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины, народная депутат Украины VII и VIII созывов Верховной Рады в эфире Украинского радио.

Как происходит процесс релокации

«Процесс происходит двумя путями. Можно подаваться на сайт и ждать, когда с тобой свяжутся, обращаться на соответствующие каналы Министерства стратегического развития, Министерства регионального развития и ждать этой связи через органы центральной власти. Вместе с тем мы практикуем механизм, когда главы органов местного самоуправления, сами громады ищут те бизнесы, которые нуждаются в месте и жилье для своих работников», — объясняет Продан.

В какие области переехало больше всего предприятий

Сегодня это Франковск, Закарпатье, Хмельницкий, Львов, Черновцы, было Ровно, но сейчас немного остановился туда процесс. К сожалению, многие бизнесы переезжают и за границу.

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На самом деле, в украинском бизнесе и предпринимателях, которые готовы вкладываться и создавать что-то новое, заинтересованы абсолютно все страны мира.

Какие отрасли могут себе позволить переезд за границу

«Самый первый пример ― это айтишники. Большое количество среди них и раньше работали не в Украине, хотя оставались резидентами и налоги платили здесь. Вывозят производства абсолютно из разных отраслей ― и швейные, и перерабатывающие продуктовые... Задача же не только перевезти оборудование, но и обеспечить его размещение и создать надлежащие условия труда для людей. Потому что оборудование можно купить, а люди — гораздо более дорогой ресурс», — сообщает депутат.

О размещении и расселении людей

Эту задачу совместно выполняют как органы местного самоуправления громад, куда переезжают предприятия, так и военные администрации, которые должны переводить людей из общих мест размещения — школы, спортзалы и т.п. — в места, где люди могли бы жить семьями и иметь хотя бы минимально нормальные условия.

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Органы местного самоуправления в тех общинах, куда перевозят предприятия, радушно принимают этот бизнес, поскольку понимают, что могут обеспечить таким образом работой людей.

Смогут ли предприятия восстановиться после победы

«Мы знаем, что большая часть нашего промышленного региона либо под временной оккупацией, либо в зоне активных боевых действий, соответственно, производства либо уничтожены, либо прекратили свою работу. Насколько они смогут восстановиться — это вопрос исключительно к органам центральной власти. Уже сегодня нужно принимать законы, которые дадут перспективу и надежду бизнесу на то, что он сможет здесь восстанавливаться и работать по конкурентным для мира условиям», — подчеркнула Продан.

Как потеря компаний отражается на экономике

«Если говорить об ІТ-сфере, то имею огромную надежду, что они юридически останутся у нас. Более того, я знаю многих, кто остался в Украине. Нельзя не гордиться тем, что нашу „Дію“ презентовали в Давосе, ее планируют использовать несколько стран Европы, а также берут в качестве образца, чтобы имплементировать у себя в странах, поэтому с айтишниками будет намного проще по их сохранению в Украине, а вот по перевезенному оборудованию и людям, которые переехали вместе с детьми, которые пошли в садики и школы в других странах, конечно, возвращаться им будет намного сложнее. Эта задача исключительно государственной политической воли. Обеспечение гарантирования прав предпринимателей, прозрачное регулирование, упрощение процедур, необременительное налогообложение, которое может быть конкурентным в мире ― когда государство создаст такие условия, тогда мы сможем надеяться, что к нам будут возвращаться те, кто вывел свои производства за границу», — подытожила чиновница.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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