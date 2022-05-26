Где в Украине сейчас регистрируют больше всего новых бизнесов — Finance.ua

Где в Украине сейчас регистрируют больше всего новых бизнесов
Динамика регистрации новых бизнесов в Украине вышла на уровень 70% тех показателей, которые были до полномасштабного вторжения россии. В то же время очень изменилась бизнес-привлекательность регионов страны.
Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Центром развития инноваций совместно с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и проектом «Дія.Бізнес».
В то же время, существенно улучшилась ситуация в Тернопольской (с 20 на 8 место), Черкасской (с 18 на 9), Ивано-Франковской (с 16 на 7) и Ровенской (с 22 на 13) областях.
Где фиксируют наибольшую деловую активность:
Киев;
Львовская область;
Киевская область;
Хмельницкая область;
Черновицкая область;
Полтавская область;
Ивано-Франковская область;
Тернопольская область;
Черкасская область;
Волынская область.
Киев, хоть и остается на первом месте в рейтинге, но начинает терять свою доминантную позицию. Доля Киева по новозарегистрированному в Украине бизнесу с начала полномасштабной войны уменьшилась с 17,5 до 16%, а Львовской области, например, выросла с 6,5% до 10,7%.
Из топ-10 рейтинга выбыли Запорожская, Одесская и Харьковская области.
Справка Finance.ua:
на портале «Дія» теперь можно получить гранты для бизнеса в размере 125 тысяч гривен;
заявки могут подавать микро- и малые предприятия, которые зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.