Где в Украине сейчас регистрируют больше всего новых бизнесов — Finance.ua

Где в Украине сейчас регистрируют больше всего новых бизнесов

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Где в Украине сейчас регистрируют больше всего новых бизнесов

Динамика регистрации новых бизнесов в Украине вышла на уровень 70% тех показателей, которые были до полномасштабного вторжения россии. В то же время очень изменилась бизнес-привлекательность регионов страны.

Об этом свидетельствуют результаты анализа , проведенного Центром развития инноваций совместно с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и проектом «Дія.Бізнес».

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Из-за полномасштабного вторжения России 80% областей Украины изменили свои позиции в условном рейтинге наиболее привлекательных для бизнеса регионов.

Наиболее негативно война повлияла на деловую активность в Сумской (переместившейся с 14 на 20 место), Николаевской (с 12 на 21) и Херсонской (с 11 на 24) областях.

В то же время, существенно улучшилась ситуация в Тернопольской (с 20 на 8 место), Черкасской (с 18 на 9), Ивано-Франковской (с 16 на 7) и Ровенской (с 22 на 13) областях.

Где фиксируют наибольшую деловую активность:

Киев; Львовская область; Киевская область; Хмельницкая область; Черновицкая область; Полтавская область; Ивано-Франковская область; Тернопольская область; Черкасская область; Волынская область.

Киев, хоть и остается на первом месте в рейтинге, но начинает терять свою доминантную позицию. Доля Киева по новозарегистрированному в Украине бизнесу с начала полномасштабной войны уменьшилась с 17,5 до 16%, а Львовской области, например, выросла с 6,5% до 10,7%.

Из топ-10 рейтинга выбыли Запорожская, Одесская и Харьковская области.

Справка Finance.ua:

на портале «Дія» теперь можно получить гранты для бизнеса в размере 125 тысяч гривен;

заявки могут подавать микро- и малые предприятия, которые зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.

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