Физические потери активов бизнеса составляют примерно 100 млрд долларов — НБУ — Finance.ua
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Физические потери активов бизнеса составляют примерно 100 млрд долларов — НБУ

Сегодня 20:29Казна и Политика
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Физические потери активов бизнеса составляют примерно 100 млрд долларов — НБУФизические потери активов бизнеса составляют примерно 100 млрд долларов — НБУ
Национальный банк Украины оценивает сокращение экономики из-за войны по меньшей мере на треть по сравнению с довоенными показателями.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе весеннего делового форума во Львове.
«По нашим оценкам, экономика может обвалиться не менее чем на треть», — сказала Рожкова.
По ее мнению, это будет зависеть от того, насколько долго продлится война, какую часть нашей территории она охватит.
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Так, в марте боевыми действиями было охвачено 10 областей, производящих 55% ВВП Украины. Уже в апреле боевыми действиями охвачены территории, формировавшие около 20% ВВП. При этом боевые действия поломали цепочки снабжения по всей Украине.
«По нашим оценкам, физические потери активов бизнеса — помещения, мощности и т.п. — примерно 100 млрд долларов. Это только на сегодняшний день, война еще продолжается», — отметила Рожкова.

Справка Finance.ua:

  • эксперты Advanter Group оценивают общие прямые потери малого и среднего бизнеса (МПБ) в Украине за время полномштабного российского вторжения в 64-85 млрд долларов США;
  • по данным НБУ, по состоянию на конец апреля количество полностью остановивших деятельность предприятий сократилось до 17% по сравнению с 32% в начале полномасштабной войны.
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По материалам: Укрінформ
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