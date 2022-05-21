Физические потери активов бизнеса составляют примерно 100 млрд долларов — НБУ — Finance.ua

Так, в марте боевыми действиями было охвачено 10 областей, производящих 55% ВВП Украины. Уже в апреле боевыми действиями охвачены территории, формировавшие около 20% ВВП. При этом боевые действия поломали цепочки снабжения по всей Украине.
«По нашим оценкам, физические потери активов бизнеса — помещения, мощности и т.п. — примерно 100 млрд долларов. Это только на сегодняшний день, война еще продолжается», — отметила Рожкова.
Справка Finance.ua:
эксперты Advanter Group оценивают общие прямые потери малого и среднего бизнеса (МПБ) в Украине за время полномштабного российского вторжения в 64-85 млрд долларов США;
по данным НБУ, по состоянию на конец апреля количество полностью остановивших деятельность предприятий сократилось до 17% по сравнению с 32% в начале полномасштабной войны.
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