Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках — Finance.ua

Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках Сегодня 12:41 — Криминал

Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках

Во Львовской области разоблачили аферистов, которые продавали инвесторам несуществующие квартиры. Правоохранители обнаружили пятерых пострадавших, а сумма ущерба составляет 2,5 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что схему организовали пять человек. Они создали фиктивный обслуживающий кооператив, не имеющий никаких разрешительных документов на строительство.

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«После этого они разместили в средствах массовой информации сообщения о начале строительства и продаже квартир. Втираясь в доверие и обманывая покупателей, участники группы незаконно завладевали их средствами», — говорят в Офисе генпрокурора.

Всем организаторам преступной схемы сообщили о подозрении по фактам мошенничества и подлога документов (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины).

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УБР По материалам:

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