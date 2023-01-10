Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках — Finance.ua
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Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках

Криминал
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Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках
Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках
Во Львовской области разоблачили аферистов, которые продавали инвесторам несуществующие квартиры. Правоохранители обнаружили пятерых пострадавших, а сумма ущерба составляет 2,5 млн грн.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что схему организовали пять человек. Они создали фиктивный обслуживающий кооператив, не имеющий никаких разрешительных документов на строительство.
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«После этого они разместили в средствах массовой информации сообщения о начале строительства и продаже квартир. Втираясь в доверие и обманывая покупателей, участники группы незаконно завладевали их средствами», — говорят в Офисе генпрокурора.
Всем организаторам преступной схемы сообщили о подозрении по фактам мошенничества и подлога документов (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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