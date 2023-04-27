Во Львове запретят пассажирские автобусы с дизельными или бензиновыми двигателями с 2035 года — Finance.ua

Во Львове запретят пассажирские автобусы с дизельными или бензиновыми двигателями с 2035 года Сегодня 16:33 — Технологии&Авто

Во Львове запретят пассажирские автобусы с дизельными или бензиновыми двигателями с 2035 года

Во Львове перевозчики до 2035 года должны обновить свой автопарк — перейти на электрические автобусы. В городе запретят выполнять пассажирские перевозки, используя автобусы на дизельных и бензиновых двигателях.

Об этом рассказал руководитель департамента мобильности городского совета Олег Забарыло, представляя план развития электромобильности города до 2035 года.

«До 2035 года весь подвижной состав городских автобусов должен быть без двигателя внутреннего сгорания. Это должны быть современные экологичные электробусы. У нас есть ряд проектов, в рамках которых мы планируем приобретение электробусов», — сказал он.

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Забарыло отметил, что украинское законодательство устанавливает лимиты, которые начнут действовать в обозначенном будущем, относительно минимальных норм присутствия в подвижном составе электробусов. План львовского горсовета синхронизировали с этим законом.

Напомним, в конце марта 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8172, принятый Радой в феврале, «О некоторых вопросах использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по преодолению топливной зависимости и развитию электрозарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств».

Документ предусматривает запрет использования автобусов с дизельными и бензиновыми двигателями внутреннего сгорания на маршрутах общественного транспорта с 2036 года.

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