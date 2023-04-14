В Киеве появятся новые автобусы из Гамбурга (фото) — Finance.ua

В Киеве появятся новые автобусы из Гамбурга (фото) Сегодня 07:24 — Казна и Политика

В Киеве появятся новые автобусы из Гамбурга (фото)

В ближайшие две недели по дорогам Киева начнут ездить новые автобусы, которые столице подарил город-побратим Гамбург. Их планируют запустить на новые маршруты.

Как выглядят эти автобусы и в чем их отличие — читайте ниже.

Как сообщается на сайте КГГА , в столицу прибыли 4 автобуса Mercedes из Германии. Это современный городской транспорт с системой видеонаблюдения и Wi-Fi.

«Эти автобусы — современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне — нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них — это те, о которых я договорился во время недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус приедет из немецкого города Галле. В ближайшее время после соответствующей регистрации этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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