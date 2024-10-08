Во Львове действуют новые правила парковки: как изменились цены — Finance.ua

Во Львове действуют новые правила парковки: как изменились цены Сегодня 08:31 — Личные финансы

Во Львове действуют новые правила парковки: как изменились цены

С 1 октября во Львове вступили в силу новые условия парковки, а стоимость возросла. Среди основных новшеств — внедрение парковочных секторов и введение новых видов льготных абонементов на парковку.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской администрации.

Что такое секторальные абонементы и абонементы жителя громады

Согласно нововведениям, Львовская громада делится на 6 парковочных зон:

первая зона — это один сектор;

вторая и третья поделена на еще 15 секторов;

четвертая, пятая и шестая зоны на сектора не делятся.

Такое разделение внедрили для того, чтобы парковку по льготному тарифу сделать доступной не только для жителей отдельно стоящего дома, прилегающего к той или иной площадке, но и для жителей окрестных улиц без привязки к конкретной парковке. То есть льготный абонемент на парковку будет доступен всем жильцам дома соответствующего сектора. И действовать он будет на любой площадке оператора внутри этого сектора.

«С 1 октября такую ​​опцию имеют также и люди, дома которых не прилегают к площадкам, и те, кто живет на улицах, где нет парковки. Все они смогут приобрести себе льготный абонемент и парковаться дешевле на любой площадке в пределах сектора, в котором они проживают», — объяснил заместитель начальника управления безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС Павел Сырватка.

Так, жители 1-й зоны парковки имеют право парковать авто с использованием секторальных абонементов на отведенных площадках соответствующего оператора в пределах 1-й и 2-й зоны.

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Жители 2-й, 3-й зон парковки имеют право осуществлять парковку с использованием секторальных абонементов на отведенных площадках соответствующего оператора в пределах определенных секторов для парковки, в которых проживают эти жители.

Также вводится еще один льготный абонемент — жителя громады. Он позволит гражданам, зарегистрированным во Львовской ГТГ, парковаться по более дешевому тарифу в выбранном секторе.

Тарифы на площадках для парковки

Так что с 1 октября тарифы на парковку следующие:

в 1-й зоне — до 52 грн/час;

во 2-й зоне — до 36 грн/час;

в 3-й зоне — до 28 грн/час;

в 4-й зоне — до 20 грн/час;

в 5-й зоне парковки — до 52 грн/час;

в 6-й зоне — до 20 грн/час.

на площадках для парковки туристического и крупногабаритного грузового транспорта (независимо от местоположения) — до 96 грн/час.

Как объясняют в управлении безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС, окончательное решение по тарифам и касательно той или иной площадки будут устанавливать операторы, обслуживающие эти площадки. Однако, эти размеры не могут превышать предельно установленных сессией.

Стоимость льготной парковки

В то же время, для жителей громады предусмотрели ряд возможностей, чтобы парковка для них была дешевле. Это, в частности, скидки на почасовую парковку для жителей, дома которых прилегают к парковкам, различные льготные абонементы и дополнительные скидки на их приобретение для отдельных категорий людей.

Так, размер стоимости льготного секторального месячного абонемента на парковку транспортных средств (без НДС) в пределах сектора будет:

в 1-й зоне — 960 грн;

во 2-й зоне — 800грн;

в 3-й зоне — 640 грн;

в 4-й зоне — 480 грн.

Размер стоимости льготного секторального месячного абонемента жителя громады на парковку транспортных средств (без НДС) будет:

в 1-й зоне — 1 920 грн;

во 2-й зоне — 1 600грн;

в 3-й зоне — 1 280 грн;

в 4-й зоне — 960 грн.

Важно: дополнительную 50% скидку на приобретение таких абонементов получат участники боевых действий и члены семей погибших участников боевых действий.

Размер стоимости льготного абонемента для жиьелей, дома которых прилегают к площадкам:

на 3 месяца — 1 600 грн;

на 6 месяцев — 2 800 грн;

на 12 месяцев — 5 200 грн.

В выходные, праздничные дни и с 20:00 до 8:00 в рабочие дни плата за парковку с жителей, имеющих право на льготную плату, не взимается.

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