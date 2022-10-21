Во Франции будут платить за прием украинских беженцев: названы условия и сумма — Finance.ua
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Во Франции будут платить за прием украинских беженцев: названы условия и сумма

Мир
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Во Франции будут платить за прием украинских беженцев: названы условия и сумма
Во Франции будут платить за прием украинских беженцев: названы условия и сумма
Французским семьям, принимающим у себя украинских беженцев, государство будет выплачивать компенсацию. Она будет составлять 150 евро в месяц.
Об этом пишет Le Figaro.
Выплаты предусмотрены за беженцев, проживающих в стране не менее 90 дней, начиная с 1 апреля.
Так, до 31 декабря 2022 года французские власти планируют профинансировать проживание от 5 до 12 000 украинских семей. Как отмечается, деньги должны начать выплачивать с конца ноября.
"Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать излияние спонтанной щедрости, который наблюдался, когда в Украине разразилась война, главное звено в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц из Украины",— подчеркнул министр-делегат Министерства городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.
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Кто получит деньги? Деньги смогут получить французы, которые по собственной инициативе возьмут домой людей из Украины. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством — французы должны зарегистрироваться и получить сертификат от общины, где находится жилье.
Отметим, украинцы во Франции могут приобрести статус временной защиты на 6 месяцев. Это дает им право проживать в стране, трудоустраиваться, обучаться, пользоваться медицинскими услугами. Полгода спустя беженцы должны обновить свой статус, пройдя процедуру перерегистрации. Это позволит украинцам и дальше пользоваться всеми правами в этой стране.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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