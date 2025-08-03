В Польше банк заблокирует счет за такие переводы — Finance.ua

В Польше банк заблокирует счет за такие переводы Сегодня 22:36 — Мир

В Польше банк заблокирует счет за такие переводы

Финансовое учреждение в Польше (и не только там) имеет право приостановить платеж, если текст в поле «Назначение платежа» вызывает подозрение, даже если он выглядит шуточным или, наоборот, абсолютно нейтральным.

Об этом пишет inpoland.net

Банки автоматически проверяют содержание назначений с помощью специальных систем мониторинга. Под подозрение могут попасть фразы с ненормативной лексикой, упоминаниями о запрещенной деятельности или даже неправильно интерпретируемых алгоритмом. Во многих случаях дополнительную проверку проводит персонал банка.

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Издание Bankier. pl описало реальный инцидент с блогером, попытавшимся оплатить услуги IT-специалиста за помощь в создании сайта о комиксе. В назначении платежа он указал: «Блог о комиксе — первая часть» (Blog o komiksach — pierwsza rata).

Однако банковская система автоматически разделила слово komiksach на komi и ksach и ошибочно расценила это как попытку обойти санкции. Дело в том, что «Коми» — это название российского региона, и система сработала в память, связанное с российскими финансовыми операциями, находящимися под санкциями. В результате платеж заблокирован.

Вывод: даже небольшая шутка может повлечь за собой большие проблемы. Если не хотите лишних вопросов от банка, лучше избегать шуток или сокращений в назначениях платежей, особенно тех, которые могут быть интерпретированы неоднозначно.

Напомним, 30 апреля в Польше был опубликован проект изменений в банковское право, согласно которому через 5 лет после последней транзакции клиента банки будут обязаны проверить, жив ли клиент.

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