В Польше банк заблокирует счет за такие переводы — Finance.ua
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В Польше банк заблокирует счет за такие переводы

Мир
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В Польше банк заблокирует счет за такие переводы
В Польше банк заблокирует счет за такие переводы
Финансовое учреждение в Польше (и не только там) имеет право приостановить платеж, если текст в поле «Назначение платежа» вызывает подозрение, даже если он выглядит шуточным или, наоборот, абсолютно нейтральным.
Об этом пишет inpoland.net.
Банки автоматически проверяют содержание назначений с помощью специальных систем мониторинга. Под подозрение могут попасть фразы с ненормативной лексикой, упоминаниями о запрещенной деятельности или даже неправильно интерпретируемых алгоритмом. Во многих случаях дополнительную проверку проводит персонал банка.
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Издание Bankier. pl описало реальный инцидент с блогером, попытавшимся оплатить услуги IT-специалиста за помощь в создании сайта о комиксе. В назначении платежа он указал: «Блог о комиксе — первая часть» (Blog o komiksach — pierwsza rata).
Однако банковская система автоматически разделила слово komiksach на komi и ksach и ошибочно расценила это как попытку обойти санкции. Дело в том, что «Коми» — это название российского региона, и система сработала в память, связанное с российскими финансовыми операциями, находящимися под санкциями. В результате платеж заблокирован.
Вывод: даже небольшая шутка может повлечь за собой большие проблемы. Если не хотите лишних вопросов от банка, лучше избегать шуток или сокращений в назначениях платежей, особенно тех, которые могут быть интерпретированы неоднозначно.
Напомним, 30 апреля в Польше был опубликован проект изменений в банковское право, согласно которому через 5 лет после последней транзакции клиента банки будут обязаны проверить, жив ли клиент.
По материалам:
Finance.ua
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