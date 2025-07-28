В Польше банки будут проверять клиентов по-новому — Finance.ua

В Польше банки будут проверять клиентов по-новому Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Польше банки будут проверять клиентов по-новому

25 июля 2025 года Сейм Польши принял важную поправку в Закон о банковской деятельности, пишет inpoland.

Это соглашение обязывает банки проверять реестр PESEL, чтобы определить, жив ли клиент, если тот не подавал никаких инструкций относительно своего счета в течение пяти лет.

Теперь документ будет передан в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Что нового

Согласно новым правилам, банки будут обязаны проверять в базе PESEL информацию о статусе клиента, если тот не осуществлял активности по одному из своих счетов в течение 5 лет.

В случае, когда у клиента несколько счетов в одном банке, срок отсчета начинается с момента последнего действия, связанного с любым из них.

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Нововведения касаются также ситуаций, когда срок действия банковского договора завершился, но клиент не предоставил инструкций относительно дальнейшего распоряжения денежными средствами.

В таких случаях проверка в реестре PESEL должна состояться через три месяца после завершения действия договора.

Изменения вступят в силу через 14 дней после официальной публикации. Ожидается, что эти нововведения повысят прозрачность в сфере банковских услуг и обеспечат своевременную идентификацию бездейственных счетов.

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Ранее писали, что почти 80% активных индивидуальных предприятий, зарегистрированных иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% ФЛП руководят лица с гражданством беларуси — по данным Польского экономического института (PIE).

Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% оказывают телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг. Годом ранее доминировали информация и коммуникации (23%), строительство (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (10%).

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