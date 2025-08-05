Почему на границе с Румынией могут не пропустить авто из Украины — Finance.ua
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Почему на границе с Румынией могут не пропустить авто из Украины

Мир
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Почему на границе с Румынией могут не пропустить авто из Украины
Почему на границе с Румынией могут не пропустить авто из Украины
Украинских водителей начали массово разворачивать на границе с Румынией из-за отсутствия техосмотра. Нововведение касается как легковых автомобилей, так и грузового транспорта. Как сообщают пограничники, обязательным условием пересечения границы является наличие справки о технической исправности авто. При ее отсутствии водителям отказывают в выезде и заставляют возвращаться назад.

Сертификат техосмотра на границе

Если планируете ехать в Румынию на собственном авто — готовьте сертификат техосмотра. Пограничники теперь без него не пускают, независимо от того, новая ли машина, исправная или полностью застрахована, пишет novyny.live.
Речь идет об официальном документе, подтверждающем техническую исправность авто. Получить его можно после проверки на сертифицированной СТО. Там проверяют тормоза, шины, освещение, выхлопную систему и состояние транспортного средства.
Правило касается и краткосрочных визитов, и транзита по территории Румынии. А еще — все типы авто, независимо от размера или формы собственности.

Какие документы нужны для прохождения границы

Помимо справки о техническом состоянии, на границе с Румынией просят:
  • биометрический паспорт или визу,
  • документы на авто,
  • медицинскую страховку,
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение),
  • военно-учетный документ (для мужчин),
  • доверенность, если машина чужая.
Отдельная тема — запрещенные вещи. Не разрешается ввоз мяса, молочных продуктов, меда, растений без документов, пиратских дисков, оружия, наркотиков или более 10 тысяч евро наличными деньгами без декларации. За это могут не только развернуть, но и оштрафовать или конфисковать вещи.
По материалам:
Novyny.live
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