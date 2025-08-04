Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг — Finance.ua

Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг
В последнее десятилетие Польша существенно повысила минимальную заработную плату, однако по этому показателю все еще уступает восьми странам Европейского Союза. По состоянию на 2025 год минималка в Польше составляет 1100 евро.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет inpoland.
С 2015 по 2025 год минимальная зарплата в Польше росла в среднем на 10,2% ежегодно. Это один из самых высоких показателей в ЕС — более быстрый рост зафиксирован только в:
- Румынии — +13% ежегодно,
- Литве — +12,3%,
- Болгарии — +11%.
Однако эти страны начинали с более низких стартовых уровней, и даже сейчас их минимальные зарплаты ниже польской.
Страны с более высокими минималками
Польша занимает девятую позицию в рейтинге минимальных зарплат ЕС. Впереди такие страны, как:
- Словения — 1278 евро,
- Испания — 1381 евро,
- Ирландия, Нидерланды, Германия — более 2000 евро,
- Люксембург — бесспорный лидер с минималкой в 2704 евро.
Самая низкая минимальная зарплата в ЕС — в Болгарии, где она составляет 551 евро.
Читайте также
Если учитывать покупательную способность, то есть сколько товаров и услуг можно купить за минимальную зарплату, Польша занимает восьмое место в ЕС. Самый высокий уровень покупательной способности имеют:
- Люксембург,
- Германия.
Меньше всего за минималку могут позволить себе жители Эстонии — она имеет самую низкую покупательную способность среди стран Евросоюза.
Кстати, дальнейший рост минимальной зарплаты в Польше ожидается в 2026 году. Предварительно речь идет о повышении на 3% - до 4806 злотых брутто. Однако это не изменит позиции Польши в европейском рейтинге, ведь другие страны также планируют корректировку.
Поделиться новостью