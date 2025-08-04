Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг — Finance.ua

Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг Сегодня 20:01 — Личные финансы

Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг

В последнее десятилетие Польша существенно повысила минимальную заработную плату, однако по этому показателю все еще уступает восьми странам Европейского Союза. По состоянию на 2025 год минималка в Польше составляет 1100 евро.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет inpoland

С 2015 по 2025 год минимальная зарплата в Польше росла в среднем на 10,2% ежегодно. Это один из самых высоких показателей в ЕС — более быстрый рост зафиксирован только в:

Румынии — +13% ежегодно,

Литве — +12,3%,

Болгарии — +11%.

Однако эти страны начинали с более низких стартовых уровней, и даже сейчас их минимальные зарплаты ниже польской.

Страны с более высокими минималками

Польша занимает девятую позицию в рейтинге минимальных зарплат ЕС. Впереди такие страны, как:

Словения — 1278 евро,

Испания — 1381 евро,

Ирландия, Нидерланды, Германия — более 2000 евро,

Люксембург — бесспорный лидер с минималкой в 2704 евро.

Самая низкая минимальная зарплата в ЕС — в Болгарии, где она составляет 551 евро.

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Если учитывать покупательную способность, то есть сколько товаров и услуг можно купить за минимальную зарплату, Польша занимает восьмое место в ЕС. Самый высокий уровень покупательной способности имеют:

Люксембург,

Германия.

Меньше всего за минималку могут позволить себе жители Эстонии — она имеет самую низкую покупательную способность среди стран Евросоюза.

Кстати, дальнейший рост минимальной зарплаты в Польше ожидается в 2026 году. Предварительно речь идет о повышении на 3% - до 4806 злотых брутто. Однако это не изменит позиции Польши в европейском рейтинге, ведь другие страны также планируют корректировку.

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