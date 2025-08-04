Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг — Finance.ua
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Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг

Личные финансы
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Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг
Польская минималка в десятке самых высоких в ЕС: рейтинг
В последнее десятилетие Польша существенно повысила минимальную заработную плату, однако по этому показателю все еще уступает восьми странам Европейского Союза. По состоянию на 2025 год минималка в Польше составляет 1100 евро.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет inpoland.
С 2015 по 2025 год минимальная зарплата в Польше росла в среднем на 10,2% ежегодно. Это один из самых высоких показателей в ЕС — более быстрый рост зафиксирован только в:
  • Румынии — +13% ежегодно,
  • Литве — +12,3%,
  • Болгарии — +11%.
Однако эти страны начинали с более низких стартовых уровней, и даже сейчас их минимальные зарплаты ниже польской.

Страны с более высокими минималками

Польша занимает девятую позицию в рейтинге минимальных зарплат ЕС. Впереди такие страны, как:
  • Словения — 1278 евро,
  • Испания — 1381 евро,
  • Ирландия, Нидерланды, Германия — более 2000 евро,
  • Люксембург — бесспорный лидер с минималкой в 2704 евро.
Самая низкая минимальная зарплата в ЕС — в Болгарии, где она составляет 551 евро.
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Если учитывать покупательную способность, то есть сколько товаров и услуг можно купить за минимальную зарплату, Польша занимает восьмое место в ЕС. Самый высокий уровень покупательной способности имеют:
  • Люксембург,
  • Германия.
Меньше всего за минималку могут позволить себе жители Эстонии — она имеет самую низкую покупательную способность среди стран Евросоюза.
Кстати, дальнейший рост минимальной зарплаты в Польше ожидается в 2026 году. Предварительно речь идет о повышении на 3% - до 4806 злотых брутто. Однако это не изменит позиции Польши в европейском рейтинге, ведь другие страны также планируют корректировку.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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