Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование) — Finance.ua

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Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование)

Личные финансы
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Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование)
Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование)
Несмотря на войну, представители украинского бизнеса продолжают расширяться и развивать государство. Во что инвестирует украинский бизнес и что помогает ему привлекать таланты сегодня, рассказала основательница консалтинговой группы «One Philosophy» и платформы «Жизнестойкие» Наталия Попович во время презентации результатов ежегодного исследования жизнестойкости организаций от One Philosophy.

Как бизнес отвечает на войну

  • 1. Сохранение команд и закрытие базовых потребностей
Создание условий, в которых сотрудники физически и ментально готовы фокусироваться на работе.
  • 2. Перераспределение имеющихся ресурсов для сохранения эффективности
Релокация, диверсификация рисков путем глобализации, акцент на автоматизации и диджитализации.
  • 3. Сочетание видения и операционной гибкости
Визия и смыслы дают возможность смотреть в будущее, однако важной составляющей является адаптивность бизнес-процессов и команд.
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«Когда мы спрашивали о вызовах для бизнеса на длинные дистанции, то выяснили, что в первую очередь это мнения руководителей бизнеса о войне и ее последствиях. И второй, ключевой момент — человеческий капитал. То есть люди и война — это те два фактора, с которыми мы до сих пор учимся справляться», — отмечает Попович.

Проблема талантов

По данным исследования, 80% респондентов отмечают, что испытывают нехватку талантов. Это свидетельствует об уменьшении численности трудоспособного населения Украины.
Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование)
Что помогает удерживать и привлекать таланты:
  • люди стремятся работать с целью и смыслами;
  • цифровизация и оптимизация внутренних процессов, в частности с помощью ИИ;
  • стратегическая работа по подготовке будущих работников;
  • сотрудничество поколений;
  • обеспечение конкурентоспособных заработных плат и социального пакета;
  • обучение женщин профессиям, свойственным мужчинам;
  • передача компетенций внутри компании;
  • внутрикорпоративные профессиональные лифты.

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«Забота о ментальном состоянии команды перешла в категорию „необходимое“. А еще очень много в этом исследовании мы услышали о силе партнерства, которая проверяется кризисом. Потому что для многих возможность не только производить, но и продолжать продавать и организовывать новые рынки сбыта, проверялась этим кризисом», — подытоживает Попович.

Во что инвестируют бизнесы, чтобы быть жизнестойкими

  • обновление или построение новых материальных активов;
  • команда (обучение и работа с ментальным состоянием);
  • R&D;
  • цифровизация;
  • улучшение сервисной составляющей бизнеса;
  • глобализация; выход на международный рынок;
  • выведение на рынок новых продуктов, сервисов;
  • выход в новые для бизнеса ниши;
  • устойчивое развитие и автономность.
По материалам:
Finance.ua
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