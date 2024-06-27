Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование) — Finance.ua

Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование) Сегодня 21:31 — Личные финансы

Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование)

Несмотря на войну, представители украинского бизнеса продолжают расширяться и развивать государство. Во что инвестирует украинский бизнес и что помогает ему привлекать таланты сегодня, рассказала основательница консалтинговой группы «One Philosophy» и платформы «Жизнестойкие» Наталия Попович во время презентации результатов ежегодного исследования жизнестойкости организаций от One Philosophy.

Как бизнес отвечает на войну

1. Сохранение команд и закрытие базовых потребностей



Создание условий, в которых сотрудники физически и ментально готовы фокусироваться на работе.

2. Перераспределение имеющихся ресурсов для сохранения эффективности

Релокация, диверсификация рисков путем глобализации, акцент на автоматизации и диджитализации.

3. Сочетание видения и операционной гибкости

Визия и смыслы дают возможность смотреть в будущее, однако важной составляющей является адаптивность бизнес-процессов и команд.

«Когда мы спрашивали о вызовах для бизнеса на длинные дистанции, то выяснили, что в первую очередь это мнения руководителей бизнеса о войне и ее последствиях. И второй, ключевой момент — человеческий капитал. То есть люди и война — это те два фактора, с которыми мы до сих пор учимся справляться», — отмечает Попович.

Проблема талантов

По данным исследования, 80% респондентов отмечают, что испытывают нехватку талантов. Это свидетельствует об уменьшении численности трудоспособного населения Украины.

Что помогает удерживать и привлекать таланты:

люди стремятся работать с целью и смыслами;

цифровизация и оптимизация внутренних процессов, в частности с помощью ИИ;

стратегическая работа по подготовке будущих работников;

сотрудничество поколений;

обеспечение конкурентоспособных заработных плат и социального пакета;

обучение женщин профессиям, свойственным мужчинам;

передача компетенций внутри компании;

внутрикорпоративные профессиональные лифты.

«Забота о ментальном состоянии команды перешла в категорию „необходимое“. А еще очень много в этом исследовании мы услышали о силе партнерства, которая проверяется кризисом. Потому что для многих возможность не только производить, но и продолжать продавать и организовывать новые рынки сбыта, проверялась этим кризисом», — подытоживает Попович.

Во что инвестируют бизнесы, чтобы быть жизнестойкими

обновление или построение новых материальных активов;

команда (обучение и работа с ментальным состоянием);

R&D;

цифровизация;

улучшение сервисной составляющей бизнеса;

глобализация; выход на международный рынок;

выведение на рынок новых продуктов, сервисов;

выход в новые для бизнеса ниши;

устойчивое развитие и автономность.

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