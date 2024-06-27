Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование) — Finance.ua

Во что инвестирует бизнес, чтобы быть жизнестойким (исследование)
Несмотря на войну, представители украинского бизнеса продолжают расширяться и развивать государство. Во что инвестирует украинский бизнес и что помогает ему привлекать таланты сегодня, рассказала основательница консалтинговой группы «One Philosophy» и платформы «Жизнестойкие» Наталия Попович во время презентации результатов ежегодного исследования жизнестойкости организаций от One Philosophy.
Как бизнес отвечает на войну
- 1. Сохранение команд и закрытие базовых потребностей
Создание условий, в которых сотрудники физически и ментально готовы фокусироваться на работе.
- 2. Перераспределение имеющихся ресурсов для сохранения эффективности
Релокация, диверсификация рисков путем глобализации, акцент на автоматизации и диджитализации.
- 3. Сочетание видения и операционной гибкости
Визия и смыслы дают возможность смотреть в будущее, однако важной составляющей является адаптивность бизнес-процессов и команд.
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«Когда мы спрашивали о вызовах для бизнеса на длинные дистанции, то выяснили, что в первую очередь это мнения руководителей бизнеса о войне и ее последствиях. И второй, ключевой момент — человеческий капитал. То есть люди и война — это те два фактора, с которыми мы до сих пор учимся справляться», — отмечает Попович.
Проблема талантов
По данным исследования, 80% респондентов отмечают, что испытывают нехватку талантов. Это свидетельствует об уменьшении численности трудоспособного населения Украины.
Что помогает удерживать и привлекать таланты:
- люди стремятся работать с целью и смыслами;
- цифровизация и оптимизация внутренних процессов, в частности с помощью ИИ;
- стратегическая работа по подготовке будущих работников;
- сотрудничество поколений;
- обеспечение конкурентоспособных заработных плат и социального пакета;
- обучение женщин профессиям, свойственным мужчинам;
- передача компетенций внутри компании;
- внутрикорпоративные профессиональные лифты.
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«Забота о ментальном состоянии команды перешла в категорию „необходимое“. А еще очень много в этом исследовании мы услышали о силе партнерства, которая проверяется кризисом. Потому что для многих возможность не только производить, но и продолжать продавать и организовывать новые рынки сбыта, проверялась этим кризисом», — подытоживает Попович.
Во что инвестируют бизнесы, чтобы быть жизнестойкими
- обновление или построение новых материальных активов;
- команда (обучение и работа с ментальным состоянием);
- R&D;
- цифровизация;
- улучшение сервисной составляющей бизнеса;
- глобализация; выход на международный рынок;
- выведение на рынок новых продуктов, сервисов;
- выход в новые для бизнеса ниши;
- устойчивое развитие и автономность.
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