Рада приняла законопроект о «клубе белого бизнеса» — Finance.ua

Рада приняла законопроект о «клубе белого бизнеса» Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Рада приняла законопроект о «клубе белого бизнеса»

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 11 084 о внесении изменений в НКУ об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства — о так называемом клубе белого бизнеса.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Что предлагает законопроект:

ввести перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія. Сіty, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и тому подобное).

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Налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

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«С открытым перечнем данных плательщиков, а также критериями можно будет ознакомиться на сайте ГНС», — отметил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

24 апреля Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11 084 о так называемом клубе белого бизнеса. «За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов;

тогда заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк объяснил, если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется

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