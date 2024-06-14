Где и в каких отраслях работает бизнес с иностранным капиталом — исследование YouControl Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

Где и в каких отраслях работает бизнес с иностранным капиталом — исследование YouControl

Общая выручка компаний с иностранными инвестициями, которые подали финансовую отчетность за 2023 год, составляет 189 млрд грн.

Об этом свидетельствует аналитика R&D центра YouControl.

«Выяснилось, что с 24 февраля 2022-го по 30 апреля 2024 года включительно в структуре собственности 3570 юрлиц появились бенефициары/участники из иностранных стран, а также было зарегистрировано 2950 новых компаний с участием иностранного капитала», — сказано в исследовании.

Региональное распределение

В Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей (ЕГР) содержится информация о 2903 компаниях с иностранными инвестициями, зарегистрированных в столице. Около 800 организаций — на Львовщине.

Также немалое поступление иностранных инвестиций в виде участия в уставном капитале наблюдалось в Одесской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Инфографика: YouControl

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов работают 44% из исследуемых компаний. Также активность иностранных инвесторов наблюдалась в перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве и недвижимости, транспортной сфере и IT.

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Так, 5 проанализированных компаний находятся в стадии банкротства, 4 из них имеют бенефициаров из Узбекистана, 1 из Казахстана. Кроме того, 48 компаний находятся в стадии прекращения деятельности, при этом 14 из них были зарегистрированы за период февраль 2022 — апрель 2024 года. Бенефициарами 15 компаний, находящихся в состоянии прекращения деятельности, являются физические лица из Узбекистана. 25 компаний из исследуемого перечня ликвидированы, 17 из них прекратили свою деятельность в 2023 году. Бенефициарами 7 компаний, имеющих статус «Прекращено», были граждане Венгрии.

Более 110 стран мира инвестировали в украинские фирмы за последние два года путем участия в уставном капитале. За это время в структуре собственности 1500 украинских компаний появились инвестиции из Узбекистана. Второе место по количеству компаний, получивших иностранных совладельцев, занимает Турция — 623. На третьем — Великобритания с 619 компаниями с иностранными инвестициями.

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В структуру владельцев более 500 компаний за период полномасштабной войны вошли представители Казахстана. Совладельцами украинских фирм также стали компании и физические лица из так называемых «оффшорных зон» — Кипра (205 компаний), Сейшельских островов (391), Маршалловых островов (111), Белиза (86) и других. Среди европейских стран больше всего инвестировали компании и физлица из Польши (244) и Германии (182).

Инвестиции от США в виде вкладов в уставный капитал получили 239 компаний.

Инвестиции с агрессивным привкусом

За период с 24.02.2022 по 30.04.2024 года участники/бенефициары 19 компаний с иностранными инвестициями имеют гражданство или место регистрации в российской федерации.

Участниками/бенефициарами более 100 украинских компаний стали граждане Китая. Подавляющее большинство зарегистрировано после начала полномасштабной войны. Более 50% юрлиц, получивших китайские инвестиции в виде участия в уставном капитале, работают в сфере торговли разными товарами.

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Еще 31 компания получила совладельцев из стран-союзников россии или стран, поддерживающих военную агрессию против Украины. В основном это инвесторы из Ирана и Сирии. Среди упомянутых тридцати фирм — 14 занимаются торговлей, четыре работают в сфере IT, а три — в недвижимости.

Справка Finance.ua:

ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина требует от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет;

По словам министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Украина демонстрирует экономическую устойчивость, но для быстрого роста мы нуждаемся в 12−13 млрд дол. инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны;

Минэкономики представило в Берлине 95 инвестпроектов на $27 млрд.



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