Немецкие компании планируют инвестировать в Украину — Finance.ua

Немецкие компании планируют инвестировать в Украину
Немецкие компании, работающие в Украине, выразили осторожный оптимизм по поводу экономической ситуации в стране. Более 40% организаций планируют финансовые вложения на войну.
Издание Manager magazin пишет, что согласно опросу, 43% из 142 компаний, опрошенных в апреле и мае, планируют новые инвестиции. 42% опрошенных ожидают улучшения экономической ситуации в Украине в течение следующих 12 месяцев, а 10% - ухудшения.
В качестве возможностей компании назвали:
- доступ на рынок;
- наличие квалифицированной рабочей силы;
- участие в программах по восстановлению Украины.
В качестве препятствий опрошенные компании назвали:
- войну;
- риски безопасности своих сотрудников;
- коррупцию на местах.
Кроме того, отмечается, что украинский закон о мобилизации ограничит доступность рабочей силы.
Правительство Германии также хочет создать для Украины долгосрочную перспективу, организовав конференцию по восстановлению. Конференция, в которой примут участие 2000 человек, предназначена, прежде всего, для объединения заинтересованных сторон из бизнеса, общества и местных органов власти.
Правительство Германии хочет расширить имеющийся фонд экономического развития в государственный банк развития, чтобы стимулировать инвестиции. Берлин также хочет предоставить участвующим компаниям и инвесторам обзор имеющихся программ финансирования. Планируется также заключить долгосрочные соглашения по подготовке квалифицированной рабочей силы.
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