Немецкие компании планируют инвестировать в Украину — Finance.ua

Немецкие компании планируют инвестировать в Украину Сегодня 09:26

Немецкие компании, работающие в Украине, выразили осторожный оптимизм по поводу экономической ситуации в стране. Более 40% организаций планируют финансовые вложения на войну.

Издание Manager magazin пишет, что согласно опросу, 43% из 142 компаний, опрошенных в апреле и мае, планируют новые инвестиции. 42% опрошенных ожидают улучшения экономической ситуации в Украине в течение следующих 12 месяцев, а 10% - ухудшения.

В качестве возможностей компании назвали:

доступ на рынок;

наличие квалифицированной рабочей силы;

участие в программах по восстановлению Украины.

В качестве препятствий опрошенные компании назвали:

войну;

риски безопасности своих сотрудников;

коррупцию на местах.

Кроме того, отмечается, что украинский закон о мобилизации ограничит доступность рабочей силы.

Правительство Германии также хочет создать для Украины долгосрочную перспективу, организовав конференцию по восстановлению. Конференция, в которой примут участие 2000 человек, предназначена, прежде всего, для объединения заинтересованных сторон из бизнеса, общества и местных органов власти.

Правительство Германии хочет расширить имеющийся фонд экономического развития в государственный банк развития, чтобы стимулировать инвестиции. Берлин также хочет предоставить участвующим компаниям и инвесторам обзор имеющихся программ финансирования. Планируется также заключить долгосрочные соглашения по подготовке квалифицированной рабочей силы.

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