Во что чаще всего вкладывают деньги украинские предприниматели — исследование Сегодня 13:38 — Личные финансы

Во что чаще всего вкладывают деньги украинские предприниматели — исследование

Динамика показателя «Благоприятное ли сейчас время для инвестиций» достаточно неплохая, даже несмотря на войну. 42% компаний считают, что сейчас более или менее подходящее время для инвестиций в новое оборудование, тогда как 57% считают, что это плохое время.

Об этом свидетельствуют результаты исследования инвестиционного теста, проведенного Институтом экономических исследований в рамках отчета «Экономические тенденции с точки зрения бизнеса (март 2025 г.)».

Читайте также Украинцы рекордно нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ

Оценка 2025 года напоминает прошлогоднюю ситуацию, отмечают эксперты: 11% не смогли дать оценку, что указывает на значительную долгосрочную неопределенность (25% в 2024 году).

Инвестиционная деятельность предприятий

В 2024 году 45% опрошенных компаний осуществляли инвестиции. Этот показатель выше по сравнению с 2021 годом, пострадавшим от COVID, но ниже, чем в 2017—2020 годах.

Тенденция свидетельствует, что с ростом размера предприятия растет вероятность инвестиций (12% микропредприятий и 37% малых предприятий против 52% средних и 64% крупных предприятий).

Чаще всего инвестиции были в пищевой промышленности (54%) и машиностроении (52%).

Опрос также зафиксировал планы на будущее — 35% опрошенных планируют инвестировать в 2025 году.

Куда инвестировал бизнес в 2024 году:

подавляющее большинство респондентов в 2024 году инвестировали в ремонт или замену изношенного или устаревшего оборудования (67%);

далее с большим отрывом на 2-й и 3-й позициях идут плановые ремонты помещений (32%) и мероприятия по расширению ассортимента продукции (28%);

4 место занимают обучение персонала (25%) и совершенствование дизайна продукта, брендирование и маркетинг (25%);

часть инвестиций связана с ликвидацией последствий войны: 24% отремонтировали или заменили оборудование, а 15% отремонтировали помещение.

Основными препятствиями для инвестиций в 2025 году являются:

непредсказуемость экономической ситуации в Украине (40%);

недостаточная прибыль (36%);

опасность для персонала или имущества компании из-за войны (35%);

нестабильная политическая ситуация (27%);

опасения возникновения или увеличения задолженностей (21%);

дорогостоящий заемный капитал (19%);

недостаточный спрос (19%);

непредсказуемость изменений в законодательстве (18%);

конкуренция со стороны отечественных компаний (14%);

нехватка страхования военных рисков (11%).

Только 3% компаний не испытывают никаких препятствий для сдерживания инвестиций в 2025 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.