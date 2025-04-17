Во что чаще всего вкладывают деньги украинские предприниматели — исследование
Динамика показателя «Благоприятное ли сейчас время для инвестиций» достаточно неплохая, даже несмотря на войну. 42% компаний считают, что сейчас более или менее подходящее время для инвестиций в новое оборудование, тогда как 57% считают, что это плохое время.
Об этом свидетельствуют результаты исследования инвестиционного теста, проведенного Институтом экономических исследований в рамках отчета «Экономические тенденции с точки зрения бизнеса (март 2025 г.)».
Оценка 2025 года напоминает прошлогоднюю ситуацию, отмечают эксперты: 11% не смогли дать оценку, что указывает на значительную долгосрочную неопределенность (25% в 2024 году).
Инвестиционная деятельность предприятий
В 2024 году 45% опрошенных компаний осуществляли инвестиции. Этот показатель выше по сравнению с 2021 годом, пострадавшим от COVID, но ниже, чем в 2017—2020 годах.
Тенденция свидетельствует, что с ростом размера предприятия растет вероятность инвестиций (12% микропредприятий и 37% малых предприятий против 52% средних и 64% крупных предприятий).
Чаще всего инвестиции были в пищевой промышленности (54%) и машиностроении (52%).
Опрос также зафиксировал планы на будущее — 35% опрошенных планируют инвестировать в 2025 году.
Куда инвестировал бизнес в 2024 году:
- подавляющее большинство респондентов в 2024 году инвестировали в ремонт или замену изношенного или устаревшего оборудования (67%);
- далее с большим отрывом на 2-й и 3-й позициях идут плановые ремонты помещений (32%) и мероприятия по расширению ассортимента продукции (28%);
- 4 место занимают обучение персонала (25%) и совершенствование дизайна продукта, брендирование и маркетинг (25%);
- часть инвестиций связана с ликвидацией последствий войны: 24% отремонтировали или заменили оборудование, а 15% отремонтировали помещение.
Основными препятствиями для инвестиций в 2025 году являются:
- непредсказуемость экономической ситуации в Украине (40%);
- недостаточная прибыль (36%);
- опасность для персонала или имущества компании из-за войны (35%);
- нестабильная политическая ситуация (27%);
- опасения возникновения или увеличения задолженностей (21%);
- дорогостоящий заемный капитал (19%);
- недостаточный спрос (19%);
- непредсказуемость изменений в законодательстве (18%);
- конкуренция со стороны отечественных компаний (14%);
- нехватка страхования военных рисков (11%).
Только 3% компаний не испытывают никаких препятствий для сдерживания инвестиций в 2025 году.
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