Внедрение ИИ вскоре изменит баланс рынка труда в пользу опытных сотрудников — исследование

Фото: magnific
Опрос, проведенный в США консалтинговой компанией Oliver Wyman, свидетельствует о существенных изменениях в планах руководителей насчет структуры рабочей силы из-за внедрения ИИ.
Об этом пишет Bloomderg.

Что показал опрос

Согласно исследованию, более 40% генеральных директоров компаний заявили, что в ближайшие 1−2 года сократят количество младших должностей и сосредоточатся на работниках среднего и старшего уровня.
Только 17% респондентов планируют увеличить долю младших специалистов. Это резко контрастирует с прошлым годом, когда показатели были противоположными.
Результаты опроса согласовываются с исследованием Гарвардского университета, которое показало: компании, внедряющие генеративный ИИ, сокращают младшие должности, но оставляют стабильным уровень занятости опытных работников.
Директор исследовательского подразделения Oliver Wyman Forum Джон Ромео отметил, что именно средний и старший уровень работников сейчас рассматривается как ключевой для повышения производительности, тогда как начинающим становится все труднее найти работу.
Эксперт по будущему труда и консультант Равин Джесутхасан добавил, что компании все чаще нуждаются в людях, которые уже сталкивались с проблемами и имеют практические навыки для их решения.
Причиной такого сдвига называют активное использование агентов искусственного интеллекта, которые способны выполнять работу младших сотрудников — от написания кода на уровне начинающего разработчика до оценки потенциальных клиентов.
В то же время эксперты отмечают, что ИИ-агенты не могут заменить опыт, критическое мышление и способность принимать решения, которые формируются только благодаря опыту и практической работе.
По словам руководительницы глобального направления лидерства и изменений в Oliver Wyman Гелен Лейс, существует риск того, что отказ от молодых кадров сейчас приведет к дефициту опытных специалистов в будущем.
Она подчеркнула, что младшие специалисты должны хорошо изучить свою работу сейчас, чтобы потом стать специалистом профессионального звена, в котором нуждаются компании.
Несмотря на общую тенденцию, некоторые компании демонстрируют другой подход. В частности, IBM в феврале объявила о планах втрое увеличить наем на начальные позиции в США и адаптировать описание вакансий к новым условиям, что делает ее исключением среди крупных корпораций.
Исследование Стэнфордского университета в ноябре показало, что молодые работники на 16% чаще теряют работу в сферах, наиболее подверженных влиянию ИИ.
В то же время эксперты подчеркивают, что даже для старших сотрудников гарантии стабильности нет, ведь общая склонность компаний к долгосрочным обязательствам перед работниками с каждым годом ослабевает.
