Власти США вошли в число крупнейших владельцев Bitcoin — Finance.ua

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Власти США вошли в число крупнейших владельцев Bitcoin

Криптовалюта
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Власти США вошли в число крупнейших владельцев Bitcoin
Власти США вошли в число крупнейших владельцев Bitcoin
Благодаря нескольким крупным конфискациям активов, связанных со взломом биржи Bitfinex и площадкой Silk Road, на счета федеральных властей США поступило около 200 000 Bitcoin.
Аналитики криптокомпании 21.co утверждают, что речь идет о 194 188 BTC, стоимость которых оценивается в $5,3 млрд. Эксперты компании отмечают: это лишь «нижняя оценка криптоактивов в собственности властей США, базирующаяся на общедоступной информации».
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В 21.co уточняют, что правительственные запасы Bitcoin находятся в ведении Министерства юстиции и Службы внутренних доходов США и хранятся в автономном режиме на аппаратных кошельках.
Власти США иногда распродают часть конфискованных Bitcoin через аукционную систему и направляют вырученные средства на реализацию различных государственных программ.
К примеру, банковский кризис, разразившийся в начале 2023 года, заставил чиновников продать более 51 000 BTC из средств, конфискованных по делу о взломе «теневой торговой площадки Silk Road». Затем выручка от продажи криптоактивов была направлена ​​на поддержание стабильности национального финансового сектора.

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По материалам:
iLenta
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