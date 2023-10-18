Власти США вошли в число крупнейших владельцев Bitcoin — Finance.ua

Власти США вошли в число крупнейших владельцев Bitcoin Сегодня 02:34 — Криптовалюта

Власти США вошли в число крупнейших владельцев Bitcoin

Благодаря нескольким крупным конфискациям активов, связанных со взломом биржи Bitfinex и площадкой Silk Road, на счета федеральных властей США поступило около 200 000 Bitcoin.

Аналитики криптокомпании 21.co утверждают, что речь идет о 194 188 BTC , стоимость которых оценивается в $5,3 млрд. Эксперты компании отмечают: это лишь «нижняя оценка криптоактивов в собственности властей США, базирующаяся на общедоступной информации».

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В 21.co уточняют, что правительственные запасы Bitcoin находятся в ведении Министерства юстиции и Службы внутренних доходов США и хранятся в автономном режиме на аппаратных кошельках.

Власти США иногда распродают часть конфискованных Bitcoin через аукционную систему и направляют вырученные средства на реализацию различных государственных программ.

К примеру, банковский кризис, разразившийся в начале 2023 года, заставил чиновников продать более 51 000 BTC из средств, конфискованных по делу о взломе «теневой торговой площадки Silk Road». Затем выручка от продажи криптоактивов была направлена ​​на поддержание стабильности национального финансового сектора.

iLenta По материалам:

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