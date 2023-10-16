Аналитики криптовалютного рынка прогнозируют резкое падение Bitcoin — Finance.ua

Аналитики криптовалютного рынка прогнозируют резкое падение Bitcoin 16.10.2023, 01:21 — Криптовалюта

Аналитики криптовалютного рынка прогнозируют резкое падение Bitcoin

Известный криптоаналитик и трейдер Джим Файкофф поделился своим видением ближайшего будущего Bitcoin. По мнению Файкоффа, сейчас восходящий тренд BTC находится под угрозой.

Специалист подчеркнул, что цены на октябрьские фьючерсы серьезно снизились. В середине недели продавцы начали действовать активнее, поэтому если сейчас покупатели не начнут предпринимать соответствующие действия, то флагман крипторынка может существенно потерять в цене. Эксперт отметил: пока индикаторы MACD и RSI на интервале Н4 свидетельствуют о дальнейшем развитии восходящей тенденции. Однако в ближайшее время ситуация может серьезно измениться, подчеркнул Файкофф.

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Параллельно с этим внимание инвесторов приковано к макроэкономическим показателям. Многие специалисты отмечают, что по итогам сентября инфляция в США может существенно увеличиться. Косвенно об этом свидетельствует стабильное положение на местном рынке труда и увеличение потребительских настроений.

Определенное давление оказывает и скорый рост стоимости нефти на международном рынке на фоне геополитического обострения на Ближнем Востоке. И если индекс потребительских цен по итогам прошлого месяца действительно вырастет, то Федеральной системе с большой вероятностью придется действовать более агрессивно. Все это выльется в потенциальный рост ставки рефинансирования по итогам ближайшего заседания ФРС, убеждены эксперты.

В свою очередь аналитики IntoTheBlock отметили, что Bitcoin сталкивается с проблемами на фоне распродаж, инициированных майнерами, которые превысили отметку в $544 млн за последнюю неделю.

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noworries По материалам:

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