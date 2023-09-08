Власти США призывают нефтяные компании объяснить свою деятельность в рф после ее вторжения в Украину — Finance.ua

Власти США призывают нефтяные компании объяснить свою деятельность в рф после ее вторжения в Украину
Глава комитета по международным отношениям Сената США обратился к трем крупнейшим нефтесервисным компаниям страны с просьбой объяснить, почему они продолжают вести бизнес в рф после ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
В письмах к руководителям SLB, Baker Hughes и Halliburton сенатор Боб Менендес заявил, что он «чрезвычайно озабочен» выводами AP по поводу их деятельности в рф. Тогда агентство сообщило, что рф импортировала технологии от трех вышеупомянутых нефтесервисных компаний на сумму более 200 млн долл. в течение года после полномасштабного вторжения.
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Менендес отметил, что президент Джо Байден и Конгресс ввели «широкомасштабные санкции, связанные с нарушением рф суверенитета другой страны», а российское вторжение было «особенно отвратительным», ее солдаты совершили «десятки тысяч зверств».
Кроме того, он требует от компаний взять на себя обязательство прекратить все инвестиции в российскую инфраструктуру по добыче ископаемого топлива.
Добавляется, что пока нет никаких доказательств того, что какая-то из компаний нарушила санкции, продолжая отправлять оборудование в рф.
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