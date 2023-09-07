Суд арестовал имущество компании российского олигарха — Finance.ua

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Суд арестовал имущество компании российского олигарха

Криминал
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Суд арестовал имущество компании российского олигарха
Суд арестовал имущество компании российского олигарха
Суд удовлетворил ходатайство ГБР и прокуратуры, согласно которому изготовленная российской компанией «Киберсталь» металлопродукция стоимостью почти 3 млн гривен конфискована и передана в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Металлопродукция находилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения рф. Заказчиком стало одно из украинских предприятий. А производитель — российское предприятие российского миллиардера Андрея Комарова.
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Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.
В мае 2023 года украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар, впрочем, благодаря своевременному реагированию ГБР, их замысел не удался.
В рамках досудебного расследования продолжается комплекс необходимых мер с целью привлечения к ответственности лиц, пытавшихся делать бизнес с оккупантами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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