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Власти Киева предлагают разрешить движение по «зеленой» ветке метро через Южный мост во время тревоги

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Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
Совет обороны Киева принял обращение в Кабинет Министров об обновлении действующих протоколов безопасности для адаптации правил жизнедеятельности столицы к современным условиям.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Движение по мостам во время воздушных тревог

Один из вопросов, который рассмотрел Совет обороны Киева, — изменение действующих в столице протоколов безопасности. После их обновления город планирует сформулировать отдельные правила работы и жизнедеятельности в нынешних условиях.
В частности, вместе с военными планируют пересмотреть порядок организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог. Город также предложит правительству наработанный алгоритм.
Совет обороны Киева поручил Силам обороны и профильным структурным подразделениям КГГА безотлагательно подготовить оптимальные предложения по снятию ограничений для движения автотранспорта по мостам, где такие ограничения действуют во время воздушных тревог.
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Изменения в работе метро

В случае принятия новых протоколов безопасности, Киев предлагает внести изменения в работу метрополитена. В частности, во время воздушных тревог предлагается обеспечить бесперебойную работу Сырецко-Печерской линии (зеленой ветви), а также движение поездов и перевозку пассажиров через Южный мост с левого берега на правый и с правого на левый.
Наземный коммунальный транспорт работает во время воздушных тревог.

Послабление комендантского часа

Столица предлагает послабить комендантский час в городе для эффективной работы логистики (разрешить движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа).
Также предлагается учесть необходимость передвижения людей, прибывающих в Киев поездами и другим междугородним и международным транспортом. В последнее время транспорт задерживается и прибывает в столицу уже во время комендантского часа.

Работа бизнеса и учреждений

Кроме того, Киев предложит правительству рассмотреть наработки города относительно другого алгоритма работы бизнеса, некоторых медицинских и учебных заведений, а также коммунальных учреждений, которые предоставляют услуги горожанам.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине готовят новые подходы к работе транспорта, логистики, государственных учреждений и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог. Среди предлагаемых решений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, сокращение времени посадки и высадки, а также возможный пересмотр режима комендантского часа в Киеве и области.
По материалам:
Finance.ua
Киев
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