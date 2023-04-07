Владелец Zara и Bershka договорился о выходе из россии с возможностью вернуться — Finance.ua

Владелец Zara и Bershka договорился о выходе из россии с возможностью вернуться
Испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, получила разрешение на продажу своего бизнеса в россии. Но сделка предусматривает, что компания может вернуться на российский рынок, если изменит свое решение.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Выход Inditex с российского рынка готовился месяцами. Компания продаст свои российские магазины Daher Group, базирующейся в ОАЭ.
Согласно соглашению, Daher будет работать в россии под собственными брендами. В договоре указано, что если на каком-нибудь будущем этапе Inditex захочет вернуться в рф, то сделка предусматривает возможность сделать это через франшизу. Заметим, что Daher имеет связи с ливанской компанией Azadea, управляющей франшизами Inditex на Ближнем Востоке.
Ранее на россию приходилось около 8,5% общей операционной прибыли Inditex и она была вторым по величине рынком компании по количеству магазинов.
Daher планирует заполнить 200 магазинов, приобретенных у Inditex, одеждой других брендов. В то же время у Inditex было более 500 магазинов в рф, до выхода.
Напомним, в настоящее время в Украине Inditex приостановила работу, хотя неоднократно представители и СМИ сообщали, что компания намерена возобновить работу на украинском рынке.
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