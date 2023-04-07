Владелец Zara и Bershka договорился о выходе из россии с возможностью вернуться — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Владелец Zara и Bershka договорился о выходе из россии с возможностью вернуться

Фондовый рынок
20
Владелец Zara и Bershka договорился о выходе из россии с возможностью вернуться
Владелец Zara и Bershka договорился о выходе из россии с возможностью вернуться
Испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, получила разрешение на продажу своего бизнеса в россии. Но сделка предусматривает, что компания может вернуться на российский рынок, если изменит свое решение.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Выход Inditex с российского рынка готовился месяцами. Компания продаст свои российские магазины Daher Group, базирующейся в ОАЭ.
Читайте также
Согласно соглашению, Daher будет работать в россии под собственными брендами. В договоре указано, что если на каком-нибудь будущем этапе Inditex захочет вернуться в рф, то сделка предусматривает возможность сделать это через франшизу. Заметим, что Daher имеет связи с ливанской компанией Azadea, управляющей франшизами Inditex на Ближнем Востоке.
Место для вашей рекламы
Ранее на россию приходилось около 8,5% общей операционной прибыли Inditex и она была вторым по величине рынком компании по количеству магазинов.
Daher планирует заполнить 200 магазинов, приобретенных у Inditex, одеждой других брендов. В то же время у Inditex было более 500 магазинов в рф, до выхода.
Напомним, в настоящее время в Украине Inditex приостановила работу, хотя неоднократно представители и СМИ сообщали, что компания намерена возобновить работу на украинском рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.