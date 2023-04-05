россия ввела «налог на выезд» для иностранных компаний, желающих покинуть страну — Finance.ua

россия ввела «налог на выезд» для иностранных компаний, желающих покинуть страну Сегодня 10:15

Кремль предоставляет иностранным компаниям возможность выйти из россии за определенную плату, чтобы помочь поддержать государственный бюджет в условиях резкого увеличения расходов военного времени.

Иностранный бизнес, желающий продать свои российские активы в россии, теперь сталкивается с обязательным взносом в бюджет, даже если продаст их за символическую сумму или даже за ноль. Об этом пишет Bloomberg

Согласно пересмотренным правилам, введенным в марте, для получения одобрения властями рф любых сделок, необходимо внести взнос в бюджет в размере не менее 10% от дисконтированной рыночной стоимости активов. Эта сумма увеличивается до 10% от полной рыночной стоимости, если продавец дисконтирует стоимость актива на 90% или больше.

Как отмечает Bloomberg, таким образом, правительство рф смещает акцент на затыкание дыр в госбюджете на фоне падения доходов от продажи энергоносителей.

По словам источников Bloomberg, на практике местные покупатели активов покрывают расходы по бюджетным выплатам в рамках любого соглашения с иностранными компаниями. Это требование чувствительно для международных компаний, стремящихся избежать каких-либо подозрений в том, что они могут вносить свой вклад в военную казну рф, и которые хотят покинуть страну-агрессора в ответ на вторжение в Украину.

США предупредили американские компании, участвующие в договорах купли-продажи, которые «предусматривают уплату такого налога на выезд», что им необходимо получить специальную лицензию от управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов для соблюдения положений о санкциях против россии.

«Nokian Tyres не выплачивала и не будет выплачивать какие-либо компенсации российскому государству в связи с выездом из рф. Ответственность за любые возможные налоги лежит на покупателях», — заявил представитель компании, покинувшей российский рынок.

По прогнозам, в текущем году государственный бюджет россии столкнется с дефицитом в размере 2% от ВВП. Если объем продаж активов иностранными компаниями приблизится к прошлогоднему показателю в $15-20 млрд, то в 2023 году по новым правилам государство-террорист россия сможет собрать дополнительно $1,4-1,9 млрд, считают в Bloomberg Economics.

УНІАН По материалам:

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