Владелец «Киевстара» получил разрешение США на продажу российского бизнеса — Finance.ua
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Владелец «Киевстара» получил разрешение США на продажу российского бизнеса

Фондовый рынок
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Владелец «Киевстара» получил разрешение США на продажу российского бизнеса
Владелец «Киевстара» получил разрешение США на продажу российского бизнеса
Нидерландский холдинг Veon (владелец «Киевстара») получил разрешение от санкционного подразделения Министерства финансов США на продажу своего российского актива — мобильного оператора «ВымпелКом», говорится в отчете компании.
Согласно документу, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 15 апреля выдало лицензию, позволяющую американским лицам участвовать во всех соглашениях, обычно возникающих и необходимых для продажи «ВымпелКома» (бренд Beeline).
Кроме лицензии OFAC, у холдинга также есть необходимые разрешения от Великобритании и Бермудских островов для продажи «ВымпелКома».
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В то же время в Veon отметили, что не считают нужным получать разрешение от ЕС для продажи активов.
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Компания Veon была основана в москве в 1992 году как «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), один из первых операторов сотовой связи в стране, и на сегодняшний день является голландской телекоммуникационной компанией, обслуживающей более 220 млн клиентов в восьми странах. 25% Veon принадлежит Letterone Holdings Михаилу Фридману и Петру Авену. В Украине группа представлена мобильным оператором «Киевстар».
В начале августа стало известно, что Veon может заморозить развитие сети в россии из-за санкций, а за ее пределами ведет переговоры о продаже вышек.
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По оценке Veon, по итогам второго квартала 2022 года, на россию приходилось более половины дохода холдинга — более $1 млрд.
В начале ноября стало известно, что Veon решил продать свой российский бизнес — мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд Beeline), говорилось в сообщении компании. Veon рассматривала возможность передачи управления российским бизнесом топ-менеджменту, писал «Коммерсантъ». Уже в конце месяца топ-менеджеры российского телеком-оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписали соглашение о выкупе 100% компании у Veon.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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