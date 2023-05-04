Владелец «Киевстара» получил разрешение США на продажу российского бизнеса — Finance.ua

Владелец «Киевстара» получил разрешение США на продажу российского бизнеса Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

Владелец «Киевстара» получил разрешение США на продажу российского бизнеса

Нидерландский холдинг Veon (владелец «Киевстара») получил разрешение от санкционного подразделения Министерства финансов США на продажу своего российского актива — мобильного оператора «ВымпелКом», говорится в отчете компании.

Согласно документу, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 15 апреля выдало лицензию, позволяющую американским лицам участвовать во всех соглашениях, обычно возникающих и необходимых для продажи «ВымпелКома» (бренд Beeline).

Кроме лицензии OFAC, у холдинга также есть необходимые разрешения от Великобритании и Бермудских островов для продажи «ВымпелКома».

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В то же время в Veon отметили, что не считают нужным получать разрешение от ЕС для продажи активов.

Компания Veon была основана в москве в 1992 году как «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), один из первых операторов сотовой связи в стране, и на сегодняшний день является голландской телекоммуникационной компанией, обслуживающей более 220 млн клиентов в восьми странах. 25% Veon принадлежит Letterone Holdings Михаилу Фридману и Петру Авену. В Украине группа представлена мобильным оператором «Киевстар».

В начале августа стало известно, что Veon может заморозить развитие сети в россии из-за санкций, а за ее пределами ведет переговоры о продаже вышек.

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По оценке Veon, по итогам второго квартала 2022 года, на россию приходилось более половины дохода холдинга — более $1 млрд.

В начале ноября стало известно, что Veon решил продать свой российский бизнес — мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд Beeline), говорилось в сообщении компании. Veon рассматривала возможность передачи управления российским бизнесом топ-менеджменту, писал «Коммерсантъ». Уже в конце месяца топ-менеджеры российского телеком-оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписали соглашение о выкупе 100% компании у Veon.

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