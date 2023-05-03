Владелец украинского Sense Bank выходит из российских активов — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Владелец украинского Sense Bank выходит из российских активов Сегодня 14:37 — Фондовый рынок

Люксембургский холдинг ABH Holdings — владелец украинского Сенс Банка, российских «Альфа-Банка» и «Альфа Страхования» выходит из российских активов.

Член Совета директоров АВН Holdings г-н Andrew Baxter подтвердил, что Холдинг выходит из бизнеса в России как банковского, так и страхового: «Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами сделку по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомициляция (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса». Кроме того, он еще раз подчеркнул, что в соответствии с европейским законодательством акционеры холдинга, находящиеся под санкциями ЕС не участвуют никаким образом в работе холдинга и принадлежащих холдингу активов, а также не могут распоряжаться своими долями владения в холдинге, т.к. они заморожены.

Г-н Baxter также подтвердил, что считает очевидным, что на сегодняшний день, заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине —абсолютно невозможно: «Идеи глобального бизнеса, оказались несостоятельными. Глобализация, вопреки ожиданиям и надеждам, оказалась циклическим процессом и сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений. Выросла новая «берлинская стена». Поэтому, все инвесторы, которые работали и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны будут сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это совершенно неизбежно. Для нас, европейской компании, этот выбор очевиден.

Что касается материалов, изложенных в прессе, то хотелось бы сообщить следующее: во-первых, все договора ОСАГО, о которых говорится в статье, заключены до февраля 2022г., во-вторых, в соответствии с российскими законами данные договора НЕ ДЕЙСТВУЮТ на территории, где ведутся боевые действия. И наконец компания «Альфа Страхование» в своей деятельности не нарушает режим санкций, введенных ЕС", — резюмировал представитель люксембургского холдинга. — резюмировал представитель люксембургского холдинга.

Касательно скандальных материалов, которые появились в прессе, о ритейлере X5 Retail то, в пресс-центре «Альфа-Групп» отметили: X5 Retail — публичная компания, зарегистрированная в Нидерландах, контрольный пакет которой торгуется на Лондонской бирже LSE. «Альфа-групп» является владельцем миноритарного пакета акций компании. Как и в ситуации с «Альфа Страхованием» акционеры, находящиеся под санкциями, полностью отрезаны от управления компанией и не могут распоряжаться своими акциями. «По некоторым нашим инвестициям мы даже отчетность компании не можем увидеть. Менеджмент просто отказывается ее показывать. Есть примеры, когда мы вынуждены через суд требовать доступ к информации о действиях компании. Но одно мы можем утверждать с уверенностью — компания, находящаяся под контролем одновременно британских и европейских регуляторов, не нарушает санкционное законодательство», — сообщил представитель «Альфа-Групп».

К сожалению, складывается впечатление, что информация, которая периодически появляется в украинской прессе, искажается с целью поиска повода для экспроприации активов.

Сенс Банк По материалам:

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