Владельцы поврежденного жилья получили уже 100 млн грн компенсаций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Владельцы поврежденного жилья получили уже 100 млн грн компенсаций

Личные финансы
11
Владельцы поврежденного жилья получили уже 100 млн грн компенсаций
Владельцы поврежденного жилья получили уже 100 млн грн компенсаций
В рамках программы «єВідновлення» было профинансировано уже 1409 заявок от владельцев поврежденного в результате полномасштабной войны жилья на общую сумму 115 млн грн.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Работы все еще очень много — с начала действия программы 10 мая украинцы подали 24 724 заявления. Несмотря на то, что органы местного самоуправления создали 510 комиссий, темпы обработки заявлений недостаточны», — отмечает Кубраков.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Он призвал общины наладить работу комиссий.
«От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги — правительством направлено 4,4 миллиарда гривен на реализацию программы, созданы механизмы и цифровые инструменты — нужна ответственность на местах», — пояснил министр.
Читайте также
Он напомнил, что в течение года денежными средствами можно воспользоваться для покупки стройматериалов и услуг по ремонту.
«Мы комплексно подходим к решению проблемы обеспечения жильем украинцев. Это и системные изменения жилищной политики, обсуждаемые с европейскими партнерами, и государственные программы компенсации и непосредственно реализация проектов восстановления», — подытожил чиновник.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.