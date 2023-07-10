Владельцы поврежденного жилья получили уже 100 млн грн компенсаций — Finance.ua

Владельцы поврежденного жилья получили уже 100 млн грн компенсаций Сегодня 19:30 — Личные финансы

Владельцы поврежденного жилья получили уже 100 млн грн компенсаций

В рамках программы «єВідновлення» было профинансировано уже 1409 заявок от владельцев поврежденного в результате полномасштабной войны жилья на общую сумму 115 млн грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Работы все еще очень много — с начала действия программы 10 мая украинцы подали 24 724 заявления. Несмотря на то, что органы местного самоуправления создали 510 комиссий, темпы обработки заявлений недостаточны», — отмечает Кубраков.

Он призвал общины наладить работу комиссий.

«От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги — правительством направлено 4,4 миллиарда гривен на реализацию программы, созданы механизмы и цифровые инструменты — нужна ответственность на местах», — пояснил министр.

Он напомнил, что в течение года денежными средствами можно воспользоваться для покупки стройматериалов и услуг по ремонту.

«Мы комплексно подходим к решению проблемы обеспечения жильем украинцев. Это и системные изменения жилищной политики, обсуждаемые с европейскими партнерами, и государственные программы компенсации и непосредственно реализация проектов восстановления», — подытожил чиновник.

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