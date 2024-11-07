Владельцы Firefox сокращают треть штата и закрывают подразделение — Finance.ua

Владельцы Firefox сокращают треть штата и закрывают подразделение Сегодня 23:04 — Фондовый рынок

Владельцы Firefox сокращают треть штата и закрывают подразделение

Mozilla Foundation, управляющая популярным браузером Firefox, сократила 30% работников и ликвидировала подразделение, боровшееся за открытый Интернет.

В электронном письме, отправленном всем сотрудникам 30 октября, Набхия Саед, исполнительный директор фонда, сообщила, что отделы адвокации и глобальных программ «больше не являются частью структуры».

Брендон Боррман, руководитель коммуникаций Mozilla Foundation, в комментарии The Verge сообщил, что в общей сложности уволено около 30% текущей команды.

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«Борьба за свободный и открытый Интернет всегда будет основой нашей миссии, и адвокация продолжает оставаться критически важным инструментом в этой работе. Мы пересматриваем, как мы продолжаем эту работу, а не останавливаемся», — сказал Боррман.

Это второй раунд увольнений Mozilla в этом году. В феврале корпорация уволила около 60 работников и заявила, что производит «стратегическую коррекцию». По данным TechCrunch , в Mozilla Foundation было около 120 сотрудников до текущего раунда увольнений.

НВ По материалам:

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