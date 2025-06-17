За 2 года стоимость проекта строительства укрытия в Чугуеве удвоилась — «Наші гроші» Сегодня 07:50 — Фондовый рынок

Укрытие в городе Чугуев Харьковской области построят за 182 млн грн, и цены базовых материалов на 20−60% превышают рыночные.

Об этом пишут «Наши деньги».

«Управление образования Чугуевского городского совета Харьковской области 10 июня по результатам тендера заказало ООО „Легионбуд“ строительство укрытия для лицея № 5 за 181,75 млн грн. В этом году должны построить укрытие на 400 человек. В помещении будут медпункт, пункт управления с пожарным постом и ряд вспомогательных зон», — говорится в сообщении.

Проект строительства на сумму 98,90 млн еще в 2023 году разработало ООО «Архитектурная компания «Схид-Проект», тогда же экспертный отчет предоставило ООО «Первая строительная экспертиза».

«В этом году проект скорректировало ООО „СКСВ Легион“, его стоимость увеличили вдвое, а положительный экспертный отчет предоставило ООО „Экспертиза МВК“. 95% финансирования — это субвенция из госбюджета, остальная часть финансируется из местного бюджета. Договорная цена динамичная», — сообщают «Наші гроші».

«Арматуру периодического профиля А500С класса А-III диаметров 12−20 мм вписали по 46 358 грн/т, 25 мм — по 51 408 грн/т (здесь и далее цены и суммы указаны с НДС). „Метинвест СМЦ“ в Харькове такую ​​продает по одной цене 4 — по 34 160 грн/т, „МД Истейт“ арматуру 12−18 мм в Харькове продает по 32 200 грн/т, а диаметром 20−25 мм — по 37 800 грн/т. То есть рыночные цены ниже на 25−30%», — утверждают «Наші гроші»

Цены на бетон В35 М 450 W6 F150 заложили по 6282 грн/куб. м, говорится в статье. В то время как есть возможность приобрести бетон с более высокими водонепроницаемостью и морозостойкостью по 4 520−4 660 грн/куб. м. Или по 4 686−4 932 грн/куб. м и 4500−4850 грн/куб. м, что на 20−30% дешевле.

Щебень фракции 40−70 мм вписали по 1 980 грн/куб. м, в то время как харьковские предприятия продают такой же по 900 — 1156 грн/куб, то есть на 40−50% дешевле, отмечают «Наші гроші».

«Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на торги больше никто не пришел. Для участия не требовался аналогичный опыт, финансовая способность подтверждалась отчетностью. Также не было четких требований по материально-технической базе и технике. Однако у компаний не с Харьковщины обязательно должна быть площадка для техники в пределах 100 км от объекта», — отмечено в публикации.

«Легионбуд» зарегистрирован в 2019 году в Чугуеве. Владеют им Евгений Чаплыгин и Олег Гуменюк, а руководит Юрий Полянский. По данным системы «YouControl», ранее основателем был Полихрон Харациди, а до этого — Сергей Сокол.

Економічна Правда По материалам:

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